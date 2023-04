Madagascar: Vente et expos - « Mbala' Gasy » est un évènement 100% malagasy

Les artisans sont honorés dans le cadre de l'événement Mbala'Gasy. Cette vente-exposition a débuté le 29 mars et s'achèvera ce samedi au Jardin d'Antaninarenina. Les professionnels et les amateurs de l'industrie textile malgache y vivent.

Elle est organisée par l'organisme Chez'elle qui s'est engagée à tenir au moins un évènement dédié à l'artisanat malgache tous les trois mois avec un domaine artisanal spécifique à la fois. Quelques trentaines d'artisans exposent leur savoir-faire dans le secteur du textile et de la fabrication de tissus. Mais il existe également différents produits 100% malgaches, comme des accessoires de décoration en passant par les bisous et les habillements. Eugène Ramananjanahary est l'un des participants de ce salon. Son entreprise se nomme « Hary Soie » et se spécialise dans l'élevage, la conception et la fabrication de soie.

Il travaille dans le milieu depuis des années et fait partie de la coopérative « Landy Avotra». Il est en collaboration avec le centre « Fafi ala». Selon lui, « on peut réaliser toutes sortes de produits à partir de la soie comme des sacs, des vêtements voire les linceuls des défunts. Nous pouvons également faire autres choses conformément aux souhaits de nos clients ». « Il y a deux types de soie, l'un étant la soie d'élevage et l'autre la soie sauvage. Pour l'élevage de la soie, les cocons de la chenille papillon Bombyx Moto sont les plus fréquentés. Ce sont les cocons domestiques dont ils s'occupent. La soie sauvage ne provient pas de l'élevage des vers à soie, mais bien des cocons naturels que l'homme recueille sur les arbres. On y trouve les meilleurs à Ambohitrabiby », dit-il.

Noblesse

« Notre objectif avec ce salon consiste à attirer les compatriotes à acheter des produits du terroir. Pour faire grandir la culture malgache. Cela me fait plaisir de voir des Malgaches dans des salons comme celui-ci pour montrer leurs talents ainsi que leurs compétences dans leurs diverses productions. Nos réalisations sont faites pour tous, vous pouvez les acquérir à partir de 30.000 jusqu'à 140.000 Ariary en fonction de leur qualité. Les gens ont peur de porter de la soie car à l'époque des rois et reines malgaches, ils n'autorisaient pas la population à porter de la soie, pourtant elle est un médicament lorsqu'elle est en contact avec le corps », explique-t-il.

Pour Madagascar, la soie est d'une importance particulière puisqu'elle symbolise aussi bien la noblesse que le sang royal, notamment au niveau de la culture locale. Et afin de respecter cette dernière, les artisans malgaches ont gardé les techniques traditionnelles pour la travailler.