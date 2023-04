Cote d'Ivoire: Face au président de la Cgeci- Les opérateurs Libanais soumettent leurs préoccupations

Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci), Ahmed Cissé, a échangé avec les membres de la Chambre de Commerce et d’Industrie Libanaise en Côte d’Ivoire. Indique une note des services du patronat ivoirien.

Le président de la Cgeci, M. Ahmed Cissé a eu une séance de travail, le 30 mars 2023, à La Maison de l’entreprise, avec une délégation de la Chambre de Commerce et d’Industrie Libanaise en Côte d’Ivoire (Ccil-CI) conduite par son président, Dr Joseph Khouri.

Selon la source, « cette visite de travail de la Ccil-CI, Chambre consulaire créée depuis 2010, s’inscrit dans la dynamique des actions de renforcement de la collaboration avec la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire, dont elle est membre depuis 2012. »

Au cours de l’audience, les échanges ont porté notamment sur la consolidation des relations entre le Patronat ivoirien et la Chambre consulaire, et surtout la prise en compte dans le dialogue privé des « préoccupations » portées par la Ccil-CI.

La délégation conduite par le Dr Joseph Khouri a profité de l’audience pour partager avec le président Ahmed Cissé quelque 12 préoccupations qui entravent le bon fonctionnement des activités des entreprises membres de la Ccil-CI.

Ces préoccupations, pour l’essentiel, portent sur la fiscalité, la parafiscalité, les difficultés d’accès à la zone industrielle de Yopougon en raison de travaux, le plafonnement des prix des denrées de grande consommation avec le risque, à moyen terme, que cela pourrait présenter pour les entreprises.

M. Ahmed Cissé qui a prêté attention aux préoccupations égrainées par l’un de ses membres, la Ccil-CI, a, au terme des échanges, salué la qualité des relations entre la Chambre de commerce libanaise en Côte d'Ivoire et le Patronat ivoirien.

La délégation de la Ccil-CI comprenait également M. Abdallah Sifaoui, le 1er vice- président ; Nassif Siklaoui, le 2ème vice-président ; Adel Dagher, le secrétaire général ; Fawzi Darwiche, le Trésorier et les administrateurs Abdul Hussein Beydoun et Adham El Khalil ainsi que le directeur général Charif Kojok et le directeur administratif Serge Akl

Du côté du Patronat ivoirien, le président de la Cgeci était en compagnie de son conseiller spécial chargé de la gestion du Patrimoine, l’administrateur Fode Kaera ainsi que plusieurs collaborateurs de la direction exécutive, dont le directeur exécutif, M. Stéphane Aka-Anghui.

La Chambre de Commerce et d’Industrie Libanaise en Côte d’Ivoire (Ccil-Ci) compte plus de 3.000 entreprises pour plus de 300.000 emplois créés avec une contribution de 15% aux recettes fiscales de l’Etat.