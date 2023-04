Sénégal: Filière sel- Vers le renforcement de la compétitivité

« Une filière sel compétitive passe par le renforcement des capacités du système de gouvernance, l'amélioration et le développement des services afin d'améliorer la qualité du sel produit au Sénégal, premier producteur du sel en Afrique de l'Ouest avec plus de 550 000 tonnes par an », a déclaré récemment Asma Hadj Mabrouk, cheffe de mission du projet Emploi Sel de l'agence de coopération allemande GIZ. Rapporte l’Agence de presse sénégalaise, (Aps)

Aussi, cette agence précise que c’était au cours d’un atelier d'harmonisation et d'articulation des interventions des “Emploi Sel” et de “Seen Suuf” qui est un projet d’appui à l’amélioration de la gestion foncière au Sénégal dans 17 communes.

Démarré en avril dernier, le projet Emploi Sel s’achèvera en octobre 2023. Il vise l'amélioration de l'écosystème des affaires des acteurs de la filière sel, dans le but de créer plusieurs centaines d'emplois et de former plus de 1000 entrepreneurs.

Suite à une étude, « nous renforçons maintenant les capacités des industries de transformation du sel dans les régions de Kaolack, Kaffrine et Kaolack […] », ainsi que celles du lac Rose, des petites et moyennes entreprises, producteurs et coopératives de sel ”pour aller vers une filière compétitive », a expliqué Asma Hadj Mabrouk