Ile Maurice: Consommation - Les fruits locaux pas à la portée de tous

Il est conseillé de manger cinq fruits et légumes par jour. Si le prix des légumes ne baissera pas avant fin avril et que la vente a chuté, quid des fruits ? Local ou importé, certains fruits s'avèrent en ce moment moins cher. Roshan Teeluck, qui vend ces délices, explique la tendance des prix. «Les prix varient selon la grosseur et la qualité. Ils dépendent aussi de la saison, soit de la production. Les dernières tendances, sur les derniers 15 jours, indiquent une légère hausse dans les prix, particulièrement pour les fruits locaux, comme la saison touche à sa fin. Toutefois, les prix de l'ananas et l'avocat observent une tendance à la baisse. L'avocat est très en demande. Ces deux fruits ne sont néanmoins pas à la portée de tous.»

Avec la cherté de la vie, la vente des fruits a baissé d'environ 20 % à 25 %. Bien que l'achat soit moins en volume, les fruits restent en demande. Il est observé que les consommateurs préfèrent les fruits locaux. Mais les prix des fruits importés étant plus abordables, les fruits les plus en demande restent les pommes rouges et les oranges. Par ailleurs, d'ici le mois prochain, les agrumes locaux, mandarines, pamplemousses, et bergamote, entre autres, referont surface au marché, annonce-t-on.

[ Fruit local ]

Ananas Rs 25 - Rs 30, Rs 75 (unité)

Avocat (en saison) Rs 25 à Rs 50 (unité)

Pitaya Rs 150 kilo

Longane (fin de saison) Rs 200 demi kilo

Melon d'eau (dernière recolte) Rs 100 - Rs 150 tranche

Mangue (fin de saison) Rs 20 à Rs 25 (vert) Rs 25 - Rs 50 (mur)

Banane Rs 7 - plus de Rs 10.

[ Fruit importé ]

Orange Rs 10 - Rs 20 (unité)

Mandarine Rs 8 - Rs 15 (unité)

Raisin Rs 100 (demi-kilo)

Pomme Rs 7 - Rs 20 (unité)

Prune Rs 10 - Rs 20 (unité)

Poire Rs 10 - Rs 20 (unité)

Kiwi Rs 15 - Rs 20 (unité)