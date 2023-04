Ile Maurice: Infrastructure routière - Quatre «bidders» en lice pour le Flic-en-Flac Bypass

Les offres pour la construction du Flic-en-Flac Bypass reliant Xavier à Pierrefonds, sont en cours d'évaluation au Central Procurement Board (CPB).

Quatre constructeurs sont en lice pour rafler le contrat du projet routier qui vise à décongestionner l'Ouest. Ils sont : Sinohydro Corporation Limited, Transinvest Construction Ltd, General Construction Co. Ltd et Beijing Construction Engineering Group Co. Ltd. C'est le constructeur avec l'offre la plus basse qui devrait décrocher le contrat. En attendant de connaître l'heureux élu, la Road Development Authority (RDA) veut construire une route à voie unique de 5,2km de long de la jonction avec la Black River Road (A3) jusqu'au nouveau rond-point à Pierrefonds.

Le cahier des charges comprend également la construction d'un échangeur à Cascavelle, avec un rond-point elliptique, à l'intersection avec la route A3 et un autre rond-point qui connectera Flic-en-Flac. Un pont d'environ 72m de long sera construit près de Beaux Songes et deux autres seront construits près de la route Geoffroy pour connecter Palma.

Ce nouveau bypass inclura également des pistes cyclables. Selon le calendrier des travaux, le projet doit être complété en deux ans après le coup d'envoi des travaux. Lors d'une visite des lieux à Flic-en-Flac le 13 décembre 2019, Bobby Hurreeram, le ministre des Infrastructures nationales, a fait savoir qu'avec le nouveau bypass, les problèmes de congestion routière seront résolus. Cette nouvelle route permettra aux habitants du Sud et de l'Ouest de rejoindre directement La Vigie.