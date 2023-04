Madagascar: Base Toliara - Le permis environnemental demeure valide, selon le DG de l'ONE

Si l'Etat décide de lever la suspension du projet d'extraction d'ilménite de Base Toliara, cette dernière n'aura qu'à reprendre son permis environnemental.

Cette affirmation est de Rija Rakotoson, l'actuel Directeur Général de l'Office National de l'Environnement (ONE) lors de la rencontre qu'il a eue avec Longin Mahatoro le maire de la commune rurale d'Ankilimalinike, une des localités par le projet.

Lors de cette séance d'informations entre les deux personnalités, le DG de l'ONE a ainsi rassuré sur le fait que le permis environnemental déjà délivré à Base Toliara reste valide, malgré les changements au niveau de la direction générale de l'ONE. « Si les promoteurs ne changent pas leurs activités minières, Base Toliara peut les reprendre en toute liberté puisque leurs impacts ont déjà été évalués et les mesures correspondantes sont déjà définies » a-t-il soutenu. Quoiqu'il en soit le DG de l'ONE a expliqué que ce permis environnemental n'a été obtenu qu'après avoir reçu l'avis favorable d'un comité technique ainsi que du public qui ont tous participé à l'évaluation environnementale du dossier d'Etudes d'impact environnemental (EIE) déposé par Base Toliara au niveau de l'ONE.

Par ailleurs, « aucune étude environnementale ne peut être entreprise pour un projet minier sans son permis minier qui est délivré par le ministère des Mines et des Ressources Stratégiques (MMRS). Base Toliara avait ensuite mené ses EIE pendant une longue période et avait déposé le rapport y afférent auprès de l'ONE. L'office avait émis l'avis de recevabilité de ce dossier, indiquant le début de son évaluation environnementale ». L'évaluation environnementale du dossier EIE s'est faite en deux phases : L'une, technique, réalisée par un Comité technique d'évaluation (CTE) composé par l'ONE, le ministère chargé de l'environnement, le ministère de tutelle du projet et les ministères concernés par ses enjeux.

Cette évaluation technique consistait à analyser la conformité technique et juridique de l'étude, à analyser la suffisance, la pertinence et la cohérence des données. Elle servait après à produire le rapport technique d'évaluation. La deuxième évaluation qui est publique impliquait les autorités locales, Base Toliara, le public et les Organisations des sociétés civiles (OSC), et avait notamment entre autres objectifs d'informer le public de l'existence du projet et de recueillir ses avis, ses opinions et ses préoccupations.