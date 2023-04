Madagascar: Chine - Madagascar - Des timbres-poste sur le 50e anniversaire des relations diplomatiques

Le premier jour de lancement de timbres-poste sur le thème «50ème anniversaire des relations diplomatiques Chine-Madagascar» s'est tenu, hier, à l'Ambassade de Chine sis à Nanisana.

Cette cérémonie a vu la présence du ministre des Affaires Étrangères, Yvette Sylla, du ministre du Développement Numérique, de la Transformation Digitale, des Postes et des Télécommunications, Tahina Razafidramalo et du Chargé d'Affaires par intérim de l'Ambassade de Chine à Madagascar, Zhang Wei. Lors de son allocution, le Chargé d'Affaires a mis en exergue que la coopération entre les deux pays a été « fructueuse, riche et dynamique ». Il n'a pas manqué également de rappeler que la République de Madagascar et la République populaire de Chine ont établi les relations diplomatiques le 6 novembre 1972.

Il a expliqué aussi le sens du logo qui sera utilisé comme le symbole officiel lors de différents évènements et activités commémoratives marquant le 50è anniversaire. Portant notamment sur les quatre nouveaux timbres-poste.

Différentes réalisations

Ce fut, en outre, une occasion pour les différents intervenants d'évoquer les différentes réalisations, à l'occasion de ce 50e anniversaire qui a été marqué par de timbres-poste. Il s'agit du riz hybride à Mahitsy avec la mise en oeuvre en 2007 du projet de centre de démonstration de technologie agricole dans la plantation du riz hybride, la coopération a donné des fruits tangibles. Et que plus de 2000 techniciens locaux ont été formés pour aider les agriculteurs de Mahitsy à maîtriser les techniques de culture du riz à haut rendement. Le centre hospitalier universitaire d'Anosiala a été aussi soulevé et qui a été mis opérationnel en juin 2015. Notons que la mission médicale chinoise a commencé ses services à partir de 1975, avec l'envoi de personnel médical chinois à Madagascar. Autre réalisation, la route des oeufs, construite avec le don du gouvernement chinois, située au nord-ouest de la capitale, de la commune de Mahitsy à la commune de Mahazaza. Cette route mesure 19,087 Km dont un tracé principal de 10,45 Km et cinq embranchements d'une longueur totale de 8,63 km. Toujours est-il que c'est une coopération multiforme qui s'établit entre les deux parties pour ne citer que les infrastructures routières ainsi que sur le plan culturel et sportif.