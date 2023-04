Madagascar: Exportation d'or - Obligation de rapatriement de devises par les opérateurs

L'Etat a décidé de lever la suspension de l'exportation de l'or, mais cela ne signifie pas que la gabegie règne», a évoqué le ministre des Mines et des Ressources Stratégiques, Olivier Rakotomalala, lors d'une conférence de presse dans ses locaux à Ampandrianomby hier.

Cette décision a été prise en Conseil des Ministres. Des mesures d'accompagnement sont ainsi mises en place afin de bien réguler ce secteur aurifère. A titre d'illustration, « tous les exportateurs de ce métal jaune sont dans l'obligation de rapatrier des devises, et ce, dans un délai plus court », a réitéré le ministre de tutelle, Olivier Rakotomalala. En outre, de nouvelles dispositions sont également mises en place afin d'assurer une meilleure traçabilité de la filière tout au long de la chaîne de valeurs en commençant par l'extraction, la collecte et l'exportation. Outre l'obligation de rapatriement de devises, les exportateurs doivent effectuer une cession sur le Marché interbancaire de devises. Parlant de l'octroi d'agrément aux comptoirs de l'or se chargeant de la collecte au niveau des zones de production, le ministère des Mines et des Ressources Stratégiques prévoit de renforcer les critères afin de cibler les professionnels et les principaux acteurs oeuvrant dans le secteur aurifère. Le concept de promoteur de comptoir est ainsi pris en compte pour mieux contrôler le respect de ses obligations.

63 millions USD la tonne

Par ailleurs, un agrément du comptoir de l'or est exigé à tout opérateur désirant exporter de l'or. Des mesures administratives supplémentaires sont instaurées en cas de non-rapatriement de devises et du non-respect du délai plus raccourci de rapatriement de devises issues de l'exportation. La définition de nouvelles conditions transactionnelles pour la vente à l'exportation, notamment le recours au Crédit Documentaire (Credoc) pour un moyen de paiement confirmé et irrévocable, s'impose également, outre le renforcement des dispositifs de suivi et de contrôle du commerce de l'or. Ce n'est pas tout ! La mise en place de la traçabilité de l'or avec le concours d'autres entités sera renforcée. De nouvelles mesures relatives aux chaînes d'approvisionnement responsable de l'or ainsi que le Guichet Unique pour l'exportation de l'or, seront en même temps mis en place. « Face à l'énorme potentiel aurifère de Madagascar, ces mesures pour le développement du secteur aurifère contribueront à l'équilibre de la balance commerciale. Le cours actuel de l'or est de 63 millions USD la tonne », a fait savoir le ministre Olivier Rakotomalala. Il est à rappeler que L'Etat a décidé de suspendre l'exportation d'or depuis septembre 2020 en raison de la multiplication des cas d'exportations clandestines et le non rapatriement des devises issues des exportations légales.