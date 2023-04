Madagascar: Justin Tokely - Deux poids, deux mesures

A moins de huit mois du premier tour de l'élection présidentielle, la décision du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation surprend les observateurs. On craint même une manoeuvre politique bien orchestrée pour contenir les autres forces politiques.

« Toute manifestation politique devra se tenir uniquement dans un endroit clos ». Telle est l'annonce du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Justin Tokely, sur la chaîne nationale hier. Durant environ huit minutes, le ministre a expliqué que cette mesure a été prise afin de garantir la paix et la stabilité en cette période préélectorale. Et de poursuivre que les manifestations dans un lieu public peuvent perturber la vie quotidienne de la population. « Madagascar est un pays qui respecte la démocratie et tout le monde est libre de s'exprimer. Les forces politiques sont également libres de faire des rassemblements mais cela devrait suivre les règles parce que nous ne sommes pas encore en période de campagne », a-t-il indiqué tout en se référant à l'ordonnance 60-082 régissant les rassemblements politiques.

Couleur politique

Notons que le parti Tiako i Madagasikara a toujours déploré les mesures disproportionnées prises par les autorités. De Soavinandriana à Avarabohitra Itaosy en passant par Antsiranana ou encore Toliara, les partisans de Dada se sont toujours heurtés à l'hostilité des forces de l'ordre. Dernièrement, c'était le cas de Siteny Randrianasoloniaiko et de ses alliés de la Chambre basse de subir le même sort. A Mananjary, après différents obstacles, ils n'ont eu que quelques minutes de parole. Avec cette mesure, Justin Tokely ne fait qu'asseoir la crainte de l'opposition sur le vent de panique qui souffle au niveau de l'instance décisionnelle. S'agit-il d'un moyen de restreindre la liberté de réunion et d'expression, surtout pour les partis de l'opposition ? C'est la question qui se pose. D'autant plus que le ministre a indiqué que les responsables étatiques, notamment les membres de l'exécutif, ne sont pas concernés par cette décision alors que la couleur politique de ces derniers n'est pas un secret pour tout le monde.

Equilibre de pouvoir

« Cette mesure concerne tous les partis politiques sans exception, aussi bien les partisans du régime en place que les partis de l'opposition », a néanmoins poursuivi le ministre. Malgré cela, des observateurs n'ont pas caché leurs incompréhensions surtout sur l'équilibre de pouvoir entre l'Exécutif et les Parlements. Ces derniers temps, les députés se sont livrés à des rapports en public si les membres du Gouvernement se lancent dans des séries d'inaugurations rassemblant des milliers de personnes. On craint ainsi une manoeuvre politique bien orchestrée par le pouvoir afin de contenir les différents mouvements qui prennent forme. Les derniers déplacements de Siteny Randrianasoloniaiko et des députés élus à Mananjary et Manakara ont fait d'ailleurs trembler la maison « orange ».