Madagascar: Midirama - La voie de la concorde et de la paix prônée par le FFKM

76 ans après, le souvenir de l'insurrection de 1947 n'est plus aussi vivace qu'auparavant. Les cérémonies se sont certes déroulées dans le recueillement, mais les jeunes générations ne semblent pas y attacher la même importance que leurs aînés.

Et pourtant, la mémoire de cette centaine de milliers de morts causée par la répression de l'armée coloniale ne s'effacera jamais et l'ouverture des archives permet aux historiens de retracer de manière objective le déroulement de ce soulèvement qui était un mouvement patriotique. 76 ans sont passés, mais les Malgaches doivent s'armer moralement et intellectuellement pour faire face à d' autres adversaires qui ont pour noms pauvreté, sous-développement ou corruption. La lutte qu'ils mènent au quotidien est tout aussi héroïque que celle de leurs compatriotes de 1947 .

C'est un environnement politique très mouvant qui les entoure aujourd'hui et ils sont très sensibles à cette tension qui génère une atmosphère très pesante. Aujourd'hui, les mots concorde, dialogue, ou paix intérieure ont tout leur sens. Ceux qui s'emploient à les instaurer méritent tous les éloges. Cette semaine, différentes réunions ont suscité l'espoir de voir se dissiper l'atmosphère délétère qui règne. Le FFKM a ouvert la voie et compte bien amener tous les acteurs de la vie à se parler pour résoudre les nombreux problèmes qui se posent. Son porte-parole a appelé tous les Malgaches à s'impliquer dans le sauvetage du pays.

La première étape a eu lieu. D'autres suivront et ce ne sont certainement pas les seuls chefs d'église chrétienne qui seront appelés à participer à cette opération de sauvetage. Les dignitaires des autres religions y seront aussi conviés. Pouvoir et opposition ne semblent pas insensibles à cet appel qui est lancé, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire pour que les efforts déployés actuellement aboutissent .

Sur le plan international, le paysage géopolitique est en train de s'éclaircir. La guerre russo-ukrainienne ne semble pas connaître d'évolutions notables. Sur le terrain, les combats sont toujours très acharnés . A Bakhmout, les pertes des deux côtés sont très élevées, mais la ville n'est pas encore tombée aux mains des forces de Vagner. Les Ukrainiens préfèrent montrer les premiers chars lourds Léopards et Challengers qu'ils ont reçus des occidentaux. Leurs chefs militaires semblent sous-entendre qu'une grande offensive aura lieu au printemps. Les chroniqueurs, qu'ils soient occidentaux ou russes, ont commencé à abonder dans ce sens.

En France, la situation sociopolitique semble, elle aussi, s'éclaircir. Les manifestations qui ont drainé des millions de Français auparavant ont commencé à baisser d'intensité. La réforme des retraites a été votée après l'utilisation du 49,3 et tout le monde attend la réponse du conseil constitutionnel auquel la loi a été soumise. Mais le dialogue entre syndicats et pouvoir va reprendre. Une rencontre est programmée jeudi de la semaine prochaine. D'autres dossiers vont bientôt être traités par l'Elysée et le gouvernement . La loi sur l'eau sera bientôt examinée.

Madagascar ne se trouve pas encore tout à fait sur la voie de l'apaisement et de la concorde, mais de nombreux efforts sont déployés pour y parvenir. Le FFKM s'est arrogé cette mission et l'opinion suit avec attention le déroulement du processus qu'il met en place. L'espoir de débloquer une situation qui paraît sans issue est réel.