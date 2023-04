Madagascar: Groupe des 5 - Concertation nationale avant le mois d'août

Les sorties se succèdent et se ressemblent ! Après C Lera et le grand rassemblement des partis de l'opposition à l'Hôtel Le Hintsy il y a une semaine, c'est le tour du G5 de faire sa déclaration hier au Motel Anosy.

Regroupant les forces politiques telles que le HIFFIM, le groupe PANORAMA, le VPMH, le RMDM et HPM, le G5 a l'ambition de rassembler tous ceux qui ne sont plus d'accord avec le régime de Rajoelina. Une élection juste, libre et transparente reste son ultime objectif mais l'organisation d'une Concertation nationale reste un passage obligatoire. « Cela devrait se faire avant le mois d'août », a avancé Ramasy Andrianirina un des ténors du G5.

En fait, le FFKM prévoit d'organiser une Conférence au sommet vers la fin du mois d'août et le début du mois de septembre. Un timing assez serré parce que le premier tour se tiendra le mois de novembre, réagit-on du côté du G5. A en croire aux explications, des consultations, surtout auprès de la Communauté internationale et des chefs d'Église, ont été déjà réalisées. Même si l'Exécutif martèle qu'il n'y a pas de crise à Madagascar pour qu'une telle initiative soit prise au sérieux, les membres du G5 n'ont pas mâché les mots sur ce qu'ils qualifient de crise institutionnelle et de crise sociale.