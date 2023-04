Madagascar: Contre les VBG et les abus sexuels - Trois cliniques mobiles octroyées par l'USAID et l'UNFPA

L'initiative vise à permettre aux femmes et les filles dans le Sud et Sud-Est de Madagascar, d' accéder à des services de prévention et de soutien en matière de violences basées sur le genre (VBG) et d'abus domestiques sexuels.

Trois cliniques mobiles ont été remises par le gouvernement américain, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) à Madagascar pour être utilisées au bénéfice des populations du Sud et du Sud-Est de Madagascar.

En effet, par l'intermédiaire de son Bureau pour l'Aide Humanitaire, l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) a accordé à l'UNFPA une subvention de 2 millions de dollars couvrant douze districts, lesquels ont connu des aléas naturels répétés ayant limité les sources de revenus et l'accès aux services de santé de base. Des situations qui entraînent souvent des abus domestiques, des mariages précoces, un manque d'accès au planning familial et des mesures drastiques prises par les mères pour nourrir leurs enfants. C'est dans le cadre de cette subvention que l'UNFPA a fait l'acquisition des trois cliniques mobiles pour prévenir les VBG et les abus sexuels.

Selon les organismes donateurs, ces cliniques mobiles desservent plus de 100 000 personnes, dont plus de 2 500 personnes handicapées. Elles seront déployées dans des communautés éloignées du Sud et du Sud-Est de Madagascar, et fournissent des services essentiels afin d'assurer les droits fondamentaux des populations. Le projet développe par ailleurs la formation des autorités locales sur la prévention de la violence liée au sexe. Plus de 19 000 personnes ont déjà accédé à ces services, notamment en matière de planification familiale et d'orientation. D'ici à la fin de cette année, cette initiative pourrait atteindre 170 000 de personnes.

« Le déploiement de ces cliniques mobiles constitue une partie essentielle de la réponse aux urgences liées à la sécheresse pour les femmes et les adolescentes vulnérables dans le Sud, et renforce également la résilience des communautés », a déclaré Anne Williams, directrice générale de l'USAID à Madagascar. C'est ainsi que les cliniques mobiles ainsi déployées servent de lieu où sont centralisées les fournitures et les informations, tout en offrant la possibilité de coordonner les efforts de protection afin de compléter les réseaux de services déjà existants dans les zones difficiles d'accès dans cinq régions de la partie Sud et Sud-Est du pays : Atsimo-Andrefana, Androy, Anosy, Atsimo-Atsinanana, Vatovavy et Fitovinany.