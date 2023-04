Madagascar: Champions League Atsimondrano - AS Sainte Anne remet son titre en jeu

La présentation officielle de la deuxième édition du tournoi « Atsimondrano Champions League » s'est tenue hier au stade Barea. Au total, 78 équipes issues des 26 communes du district Atsimondrano s'affronteront pendant quatre mois.

Après le succès de la première édition, l'association Atsimondrano Action Sport ne veut plus s'arrêter et organisera la deuxième édition de la Ligue des champions avec enthousiasme. Il s'agit d'une compétition Open de foot à 11 réservée aux clubs au sein du district Atsimondrano et qui entre dans le cadre de la réalisation du projet de développement « Atsimondrano Fitaratra 2023 ». C'est officiel ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 avril pour les formations qui veulent y participer dans les 26 communes du district. Le nombre des participants sera pourtant limité à 78 équipes. Elles se regrouperont dans deux Zones : A et B. Chaque Zone sera composée notamment de 39 équipes réparties dans 7 poules de 5 et une poule de 4 équipes. « Nous avons pu récolter de bon résultat l'an dernier. L'équipe championne est actuellement dans la première division. L'organisation a été parfaite mais beaucoup reste à faire. Tout le monde doit respecter les règlements et être fair-play », a noté Andry Ratsivahiny.

10 millions d'ariary

Après la cérémonie d'ouverture officielle le dimanche 7 mai, les matches débuteront avec la phase préliminaire à partir du 13 mai dans les différents stades d'Atsimondrano. Chaque équipe doit disputer au moins trois matchs. Les 16 premières de chaque poule seront qualifiées en huitième de finale. Le comité d'organisation offrira une prime de 2 000 000 ariary à l'équipe championne de chaque zone contre 500 000 ariary pour les vice-championnes. Cette année, huit équipes disputeront la poule des AS à partir du 2 septembre 2023. La super finale est prévue pour le 17 septembre 2023. La championne d'Atsimondrano empochera 4 000 000 ariary tandis qu'une prime de 1 000 000 ariary sera décernée à la vice-championne.

« Chaque joueur résidant dans sa commune et présentant un certificat de résidence peut participer à la compétition. Cependant, une équipe sur la pelouse devra être constituée par trois joueurs professionnels, quatre semi-professionnels et quatre amateurs. En partenariat avec la ligue Analamanga de football, les rencontres seront officiées par des arbitres de la Commission en suivant les règlements de la FIFA », a fait savoir Rado Rakotomalala, le responsable technique.

Le président de la ligue non moins président de la CFEM Tôta Henintsoa Rakotoarimalala a expliqué que tous les entraîneurs et dirigeants des 78 équipes participantes devront encore suivre une formation de renforcement de capacité pendant deux jours à Carion avant le tournoi. « Après cette édition, nous serons stricts vis-à-vis de la mutation des joueurs d'Atsimondrano vers les autres clubs », a-t-il conclu.