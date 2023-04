Madagascar: Partenariat CNAPS-SALFA - Les frais de consultations auditive et ophtalmologique réduits à 50%

Une convention de partenariat entre la Caisse nationale de la prévoyance sociale (CNAPS) , SALFA et CBM (Global disability inclusion) a été signée hier au bureau de la CNAPS 67ha.

Elle se porte sur la couverture médicale au profit des travailleurs retraités, des rentiers en situation de vulnérabilité et les adhérents en situation de chômage. Les adhérents de la Caisse rencontrant des problèmes de surdité et de vues seront pris en charge par la CNAPS à 50% des frais de consultation suivant certaines conditions d'éligibilité. Cela concerne entre autres les pensionnés ayant plus de 60 ans et justifiant 50% et plus de gravité de la pathologie, les travailleurs remboursés de leurs cotisations ayant effectué au minimum 40 trimestres de cotisation et justifiant 50% et plus de gravité de la pathologie.

Il y a également les rentiers ayant un taux d'incapacité partielle permanente d'au moins 75% et présentant au moins 50% de gravité de la pathologie. Les adhérents bénéficiant des rentes d'invalidité et justifiant 50% et plus de gravité de la pathologie figurent aussi dans la liste des bénéficiaires ainsi que les travailleurs en situation de chômage au moment de la demande , remplissant au moins 40 trimestres de cotisations et présentant au moins 50% de gravité de la pathologie.

Si l'adhérent est éligible au niveau de la CNAPS et que la gravité de sa pathologie est supérieure ou égale à 50% après consultation du médecin de la SALFA , la moitié de la première consultation sera retournée par la SALFA au bénéficiaire et facturée pour remboursement à la CNAPS. Les adhérents remplissant ces conditions d'éligibilité doivent remplir la demande d'adhésion et la fiche de renseignement. A titre de contribution, ils payent la moitié des frais de consultation.