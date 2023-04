Ile Maurice: Polémique entourant un pot-de-vin de Rs 3,5 m - Un ministre et un PPS cités lors de l'interrogatoire de Keegan Etwaroo

Lors de son troisième jour d'interrogatoire au Réduit Triangle, Keegan Etwaroo a levé une partie du voile sur l'enquête entourant le pot-de-vin allégué de Rs 3,5 millions lié au bail du terrain de chasse de Grand-Bassin et sur les circonstances de son renouvellement.

Accompagné de son avocat Me Yash Bhadain, le vendredi 31 mars, Keegan Etwaroo, ancien occupant du terrain, a confirmé les allégations contre un ministre et un secrétaire parlementaire privé (PPS). Selon nos recoupements, il a expliqué comment, à plusieurs reprises, il a dû dépenser plus de Rs 3 millions avec les deux principaux concernés.

L'enquête de l'Independent Commission against Corruption (ICAC) est loin d'être bouclée. Keegan Etwaroo, qui avait confirmé avoir remis un pot-de-vin de Rs 3,5 millions au conseiller d'un ministre, devrait revenir au siège de l'ICAC d'ici la semaine prochaine et toujours à titre de témoin. Le téléphone portable de Keegan Etwaroo a été récupéré par l'ICAC pour les besoins de cette enquête. Il contiendrait des données importantes concernant ce deal.

Pour rappel, c'est un lanceur d'alerte qui s'est présenté aux bureaux de l'ICAC pour révéler cette affaire de pot-de-vin impliquant le conseiller d'un ministre. L'express du 8 mars révélait comment le terrain de chasse connu comme State Land Dayot et Mangin, d'une dimension de 250,76 hectares, soit 734 arpents, avait été octroyé par le ministère de l'Agro-industrie à The Eco Deer Park Association, de Shaan Kumar Choolun, le 17 février 2022, avec effet rétroactif au 30 juillet 2021 et notamment les négociations menant à cet octroi.