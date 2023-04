Ile Maurice: Bâtiments publics | Absence d'un «fire certificate» - Attention danger !

Le rapport de l'Audit a mis le feu aux poudres. Il a révélé que des bâtiments publics sont dépourvus de certificat d'incendie. Idem pour les bâtiments privés loués par les institutions publiques. Dans le rapport de l'Audit, il est indiqué que 280 écoles d'Etat opèrent sans certificat et sont donc en contravention avec la «Mauritius Fire and Rescue Service Act» et l'«Occupational Safety and Health Act».

À ce chapitre, le ministère de l'Éducation avait budgétisé des fonds pour que ces écoles deviennent fire compliant. Mais ces fonds sont toujours inutilisés. Ce qui fait qu'aucune amélioration n'a été faite en ce sens.

En 2022, le rapport de l'Audit a révélé que toutes ces écoles opéraient sans Fire Certificate depuis 2017. Durant les visites dans 62 écoles, huit avaient un système d'alarme incendie qui n'était pas opérationnel. Alors que 47 écoles n'avaient aucun système d'alarme incendie. Dans 18 écoles, il n'existe pas d'escaliers de secours.

Le Maintenance Certificate des extincteurs a également expiré dans 33 écoles d'État. Qu'est-ce qui explique cela ? Selon l'Audit, faute de plan de situation et de plans d'architecte, la demande pour un Fire Certificate n'avait pas été faite ou a été rejetée par le département des pompiers. Une somme entre Rs 5 millions et Rs 20 millions a été votée en 2018- 2019 jusqu'au budget 2021-2022 pour pallier ces manquements. Or, ces fonds n'ont pas été utilisés.

Ce qui étonne le plus, c'est qu'aucun exercice de simulation d'incendie, un plan d'évacuation et de formation n'ont été effectués auprès du personnel des écoles comme stipulé par les deux lois citées.

De ce fait, les délais pour être conforme aux dispositions avec la Mauritius Fire and Rescue Service Act et l'Occupational Safety and Health Act n'ont pas été respectés. Ce qui met en péril la sécurité des élèves en cas d'incendie. Le ministère doit faire de cette affaire sa priorité et les établissements doivent respecter les délais imposés.

Toutefois, il y a des contraintes comme l'espace pour construire un escalier de secours ou le budget nécessaire ou le manque de personnel pour les procédures d'appel d'offres. Depuis septembre 2021, les demandes pour un Fire Certificate doivent se faire en ligne, sur le National Electronic Licensing System. Les exercices de simulation en cas d'incendie vont reprendre en 2023.

Le plus scandaleux, c'est que les bâtiments qu'occupe la force policière sont aussi dépourvus de Fire Certificate. D'autant plus qu'il y a eu un incendie début juillet 2022 dans les quartiers de la Special Supporting Unit (Unit) aux Casernes centrales. Beaucoup de bâtiments de la force policière n'ont pas de certificat d'incendie, dont les nouveaux locaux.

Vous vous rappelez qu'en janvier 2022, le PM avait inauguré le nouveau Divisional Headquarters à Abercrombie, à Sainte-Croix. Or, ce bâtiment a été construit entre 2018 et 2022 pour la somme de Rs 108,7 millions. À ce jour, il n'a pas de Fire Certificate, bien qu'un cahier des charges ait été décidé pour des mesures correctives.

Or, dès septembre 2020, les pompiers avaient fait ressortir que ce bâtiment ne répond pas aux normes pour avoir un Fire Certificate. Les issues de secours ne sont pas dégagées, pas de porte d'évacuation et il manque 16 extincteurs.

Le rapport de l'Audit souligne que 70% des bâtiments qu'occupe la force policière ne possèdent pas de Fire Certificate. Des 256 bâtiments abritant les forces de police, seuls 76 ont un Fire Certificate valide. On apprend qu'il y a eu 123 demandes pour l'octroi d'un Fire Certificate.

De plus, sur 16 bâtiments loués par la force policière, seuls 12 ont un Fire Certificate. Selon un nouveau décompte, au 31 janvier 2023, 110 bâtiments publics occupés par la force policière ont obtenu un Fire Certificate. Alors que des travaux de rénovation sont en cours pour les bâtiments en attente d'un certificat.

Autre lieu sensible qui n'a pas de Fire Certificate, c'est le bâtimernt abritant les Archives nationales à Coromandel, dont le contrat de location n'a pas été finalisé à cause de ce manquement. Une demande faite le 7 octobre 2021 a été rejetée, car il fallait respecter les normes concernant le stockage des liquides. Des changements ont été effectués au bâtiment et le Fire Certificate a été émis le 10 janvier 2023.

Par ailleurs, le rapport de l'Audit souligne que sur 38 antennes régionales de la Sécurité sociale, 34 ont un Fire Certificate valide. Alors que des demandes ont été faites pour les bureaux de Quatre-Bornes, Phoenix, La Flora et Grand-Gaube.