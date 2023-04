Ile Maurice: Poste-Lafayette - Karuna Jhoomuck dénonce ses agresseurs

Cette quadragénaire, qui a été enlevée et séquestrée, a été retrouvée huit jours après dans une mare à Bras-d'Eau, soit à quelques 300 mètres de sa maison. Elle affirme qu'elle a été enlevée par quatre hommes et abusée pendant sa séquestration.

Karuna Jhoomuck est âgée de 40 ans. Cette habitante de Poste-Lafayette ne jouit pas d'une bonne santé physique et n'est pas saine d'esprit. Le 21 mars, sur un coup de tête, elle a quitté son domicile sans avertir ses proches et n'a plus donné signe de vie. Sa famille s'est lancée à sa recherche et au bout de quelques jours, ses proches ont proposé une récompense à ceux qui détiendraient des informations à son propos. Le mercredi 29 mars, soit huit jours après sa disparition, lorsque trois garçonnets se sont rendus dans les bois pour cueillir des fruits, l'un d'eux a entendu des cris. Ils ont cherché d'où provenaient ces cris et ont retrouvé la victime enlisée dans une mare. Les garçonnets ont réussi à l'extraire de là avant d'aller alerter ses proches. C'est dans un état déplorable et de grande faiblesse que la famille l'a retrouvée. Ils ont aussitôt alerté la police et la quadragénaire a été transportée à l'hôpital pour des soins.

«C'est désolant de voir ce que des pervers peuvent faire à une personne qui n'a pas toute sa tête. C'est inhumain. Ma belle-soeur est traumatisée et n'arrête pas de raconter ce qu'elle a vécu», indique la belle-soeur de Karuna Jhoomuck.

En effet, lorsque la police a recueilli la version de la victime, jeudi, cette dernière a pu expliquer qu'elle est partie de sa maison, le 21 mars, aux alentours de midi et qu'elle a pris la direction de la forêt. Mais sur place, un chien s'est mis à lui courir après et elle a quitté la forêt pour gagner la route principale. Alors qu'elle marchait, une voiture s'est arrêtée à sa hauteur et les occupants lui ont demandé de monter à bord. Pensant qu'ils étaient bien intentionnés, elle s'est exécutée. À bord du véhicule se trouvaient quatre hommes dont un proche et une autre de ses connaissances, tous deux de Poste-de-Flacq.

Le chauffeur a alors pris la direction de Poste-de-Flacq pour s'arrêter au domicile du proche de Karuna Jhoomuck. Sur place, elle a été entraînée dans une chambre où les quatre hommes lui ont demandé d'avoir des relations sexuelles avec eux, ce qu'elle a refusé. Face à son refus, les quatre individus ont abusé d'elle à tour de rôle. Elle a été séquestrée pendant les sept jours suivants et a été martyrisée par ses agresseurs. Au bout du septième jour, sachant que la police et ses proches étaient à sa recherche, les quatre agresseurs ont attendu la nuit tombée pour l'embarquer en voiture. Ils se sont dirigés vers la mare à Poste-Lafayette et l'y ont précipitée. Karuna Jhoomuck a affirmé qu'elle s'est débattue toute la nuit pour pouvoir garder la tête hors de la boue et ce, jusqu'à ce que les trois garçons lui viennent en aide. Elle a été blessée aux parties intimes, aux bras et aux jambes. La quadragénaire, qui a été admise à l'hôpital, a été examinée par un médecin légiste. Ses agresseurs sont actuellement recherchés.

Une source proche de l'enquête soupçonne que ces derniers ont voulu se débarrasser d'elle en la jetant dans la mare en espérant qu'elle s'y noie. Depuis le 21 mars, la police a déployé tous les moyens pour retrouver Karuna Jhoomuck. L'hélicoptère a survolé le village à plusieurs reprises et l'équipe de la Divisional Support Unit, un chien renifleur de la Police dog unit, des policiers de la Special Mobile Force, ceux de la Special Supporting Unit et des habitants du coin ont passé les lieux au peigne fin mais en vain.