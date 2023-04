Cote d'Ivoire: Promotion de l'artisanat et de l'innovation - Le concours « A cheznou PI » relancé

Saison 2 du concours qui récompense le meilleur artisan et l'innovation dans le secteur de l'artisanat dénommé « A cheznou PI ». La deuxième édition de cet évènement désormais annuel porté par Petro Ivoire a été lancée vendredi 24 mars 2023 au Radisson Blu Hôtel Abidjan Airport.

Le projet, a expliqué Rita Néhé Indah, responsable marketing et communication de l'entreprise pétrolière, s'inscrit dans la dynamique d'entreprise citoyenne et sociale que la compagnie aborde pour cette nouvelle année. Ce projet sera l'occasion pour les entrepreneurs-artisans de lever le voile sur les contraintes de leurs activités afin de profiter des opportunités de financement et d'accompagnement. La finalité, a-t-elle fait savoir, se situe dans la vulgarisation des activités des entrepreneurs artisans.

Pour participer au concours, il faut être âgé de moins de 45 ans, résider en Côte d'Ivoire, avoir un produit existant et disposer d'images et un descriptif du produit. La finale va se tenir le 7 juillet 2023. Le premier prix est de 4 millions de FCFA, le deuxième est doté d'une enveloppe de 2,5 millions de FCfa. Quant au troisième, il va empocher la somme de 1,5 million de FCFA.

Représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, le directeur général de la promotion des Pme et de l'artisanat Dr Yao Silvère Konan a exhorté les jeunes artisans à participer à ce concours qui valorise la créativité et fait la promotion des produits locaux. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 24 mars dernier.