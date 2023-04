Cote d'Ivoire: Tirage du Loto bonheur - La Lonaci se dote de machines de dernière génération

Un changement de cap pour le Loto Bonheur. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci) vient de se doter de nouvelles machines ultramodernes de tirages de son produit Loto Bonheur.

Ces machines innovantes ont été présentées à la presse, le lundi 27 mars dernier, à la salle de Tirage Loto Bonheur située à Cocody-Les Deux Plateaux Vallon à Abidjan. « Les nouvelles machines de tirages acquises par la Lonaci sont conçues par le N°1 européen de ce secteur, qui est spécialisé depuis plus de 25 ans dans la fabrication de machines de loto pour les loteries nationales et certifié également à la norme ISO 9001. Il compte plus de 130 clients sur les 5 continents » a indiqué M. Check Oumar Diarra, Directeur marketing et expérience client de la Lonaci, au cours d'un échange avec les journalistes. Selon lui, ces appareils, de dernière génération, certifiées par Bureau Véritas, offrent plus de la transparence et de crédibilité auprès des joueurs. Ces machines offrent, a précisé M. Diarra, plusieurs atouts.

Il s'agit du contrôle de conformité des boules, assuré par le système de validation mis en place qui permet de vérifier à tout moment que leurs poids et leur diamètre sont conformes aux spécifications du fabricant ; de l'automatisation entière des tirages sans aucune intervention humaine, depuis l'introduction des boules dans la sphère jusqu'au tirage de la 90ème et dernière boule. A cela s'ajoute la reconnaissance des boules ; chacune est équipée d'une puce RFID qui lui permet d'être lue par le système de reconnaissance automatique du numéro tiré de la machine de tirage générant chaque rapport de tirage. « Les rapports de tirages sont ainsi envoyés systématiquement par email aux différents destinataires, avec un affichage en direct sur un écran déporté au siège de la Lonaci », a expliqué Check Oumar Diarra.

Ces machines renforcent également l'intégrité des tirages, qui est garantie par le détecteur d'ouverture sécurisé de la porte de la sphère spécialement conçu pour la Lonaci. « Ce système arrête immédiatement le tirage et envoie automatiquement par email un rapport d'incident en cas d'anomalie pendant le tirage » a précisé M. Diarra. A l'en croire, à terme, la Lonaci prévoit acquérir 25 engins. Mais, pour l'instant, c'est douze qui ont été déployés avec pour ambition d'apporter plus de transparence dans les tirages de Loto Bonheur et rassurer davantage les joueurs. « Les opportunités offertes par ces nouvelles machines permettront d'enrichir l'expérience client sur leLoto Bonheur au regard des possibilités dorénavant offertes. La Lonaci se positionne ainsi comme une institution innovante, résolument orientée vers la satisfaction de ses joueurs et parieurs » a conclu Check Oumar Diarra. Après une visite de la salle de tirage, les hommes de médias ont assisté au tirage Etoile, celui du lundi à 13H00.

Faut-il le rappeler, le Loto Bonheur est un jeu de nombre à côte fixe qui consiste à faire valider une ou plusieurs combinaisons de numéros parmi une liste de 1 à 90 aussi bien dans les points de vente LONACI que sur la plateforme digitale LONACI ONLINE, accessible via USSD au code *590# et sur le site web www.lonacionline.ci. Des tirages au sort physiques sont effectués à l'aide des machines de tirages contenant 90 boules numérotées de 1 à 90, pour déterminer les combinaisons gagnantes. Au total, trois à quatre tirages physiques, suivant les jours, sont réalisés quotidiennement dans cette salle.