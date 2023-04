Cote d'Ivoire: Musique tradi-moderne - L'artiste Aman Fatou présente un album de 6 titres

Et de 5 pour l'artiste tradi-moderne, Aman Fatou ! Elle qui vient de lancer son 5e album. C'était le 25 mars dernier à l'hôtel Palm club d'Abidjan-Cocody. Cette cérémonie de présentation de la nouvelle galette sonore s'est tenue en présence de fans, d'amis, d'artistes et de professionnels des médias. Intitulé « Yégo Han Pamin », ce qui signifie, en langue Koulango »Dieu n'oublie personne », l'album est composé de 6 titres et aborde plusieurs thèmes, au nombre desquels l'amour de Dieu, l'hypocrisie, la tradition, le courage et la souffrance.

Dans son intervention, Algadhi Abdoulaye, parrain de cette oeuvre musicale, a donné les raisons de son soutien à l'artiste. « Aman Fatou est une artiste talentueuse et ambitieuse. Il est donc capital pour nous de l'encourager en faisant la promotion de son oeuvre musicale », a-t-il expliqué.

La musique de l'artiste, il faut le souligner, regorge de paroles de sagesse. « A travers mon oeuvre musicale, j'invite à la cohésion sociale et à la paix. Aussi, j'encourage la population à être rigoureuse et à reconnaître que nous devons travailler ensemble et faire en sorte que nous soyons à la fin de notre vie des personnes fières », a développé l'artiste. Avant d'inviter les populations à acheter l'oeuvre.

A cette occasion, Dr Kouassi Yeboua, linguiste, Dr Koné Bassirma, ethnomusicologue, et M. Sidibé Moussa, enseignant chorégraphe, ont animé un panel sur l'oeuvre. Et ce, devant un auditoire composé d'enseignants, d'artistes, de professionnels des médias et bien d'autres. Les panélistes ont fait une analyse sémantique, ethnomusicologique et chorégraphique de l'album "Yégo Han Pamin".