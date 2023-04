Mali: Basketball-Tournoi U16 de l'Amitié - La Côte d'Ivoire invitée à Bamako

Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali sont au beau fixe. En tout cas, en ce qui concerne le basketball. Les fédérations ivoirienne et malienne sont d'ailleurs liées par un partenariat. C'est d'ailleurs à ce titre que les sélections U16 masculine et féminine sont invitées au tournoi de la catégorie prévu du 3 au 9 avril 2023 à Bamako. organisée sous le parrainage du ministre malien de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher, la compétition réunit, outre le pays hôte et la Côte d'Ivoire, les sélections de l'Algérie et de la Guinee.

Dans la capitale malienne, Eloi N'Gardinga assisté de Pierre Célestin Gbotto (équipe masculine) et Sidi Ba et son adjoint Sékou Koné (équipe féminine) évalueront le travail de mise en place des sections de jeunes piloté par la Direction technique nationale.

LEG: Les U16 garçons (photo) et filles participeront du 3 au 9 avril prochain au tournoi de l'amitié de Bamako (Ph DR)