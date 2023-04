Cote d'Ivoire: Etats-Unis - Aka Aouélé invite la chambre de commerce à s'installer à Abidjan

La chambre de commerce de San-Francisco et le géant américain du startup Plug and play vont bientôt s'installer sur les bords de la lagune Ebrié. Les responsables de ces deux entités ont été exhortés par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESC), Aka Aouelé, en mission à San-Francisco à faire le pas.

En effet, le président de la chambre consultative à la tête d'une forte délégation a échangé hier avec les responsables de la chambre de commerce sur les stratégies de cette structure américaine qui aide le secteur privé dans le développement de ses activités. Elle crée ainsi des opportunités que saisissent les entreprises. Cette chambre de commerce travaille aussi avec les universités d'excellence de San-Francisco et au -delà des États Unis d'Amérique.

L'objectif de ces échanges, a soutenu le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, est de mieux comprendre leur fonctionnement et leurs stratégies sur lesquels reposent leurs réussites pour permettre au CESEC d'émettre des avis plus que pertinents au profit des populations ivoiriennes.

C'est pourquoi, il a demandé à la chambre de commerce de venir partager son expérience avec les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels de Côte d'Ivoire. Le président du CESEC a réitéré cette invitation au groupe Plug and Play des incubateurs de startups qui a un réseau des plus puissants au monde dans ce domaine.

Visite des locaux, séances de travail étaient au menu de la rencontre avec Chérif, vice-président du groupe. Le groupe présent uniquement au Maroc, en Égypte et en Afrique du Sud a manifesté son intérêt à s'installer en Côte d'Ivoire pour élargir sa toile africaine et en même temps former son carré d'Afrique. Selon le vice-président du groupe, le marché ivoirien présente des opportunités. Car, la stabilité du pays, la paix restaurée entretenue par le président de la République Alassane Ouattara est un atout qui fait de la Côte d'Ivoire un pays attractif et le pays de l'Afrique noire éligible aux critères du groupe Plug and Play.