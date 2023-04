Cote d'Ivoire: Etats-Unis - Anne Ouloto invite la diaspora Wê à saisir la main tendue du Président Alassane Ouattara

En visite aux Etats-Unis, dans le cadre de la 22e session du Comité des experts de l'administration publique, le ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavally eu une importante rencontre avec ses frères et soeurs de la diaspora Wê.

C'était le vendredi dernier. Une rencontre au cours de laquelle elle a appelé les membres de la communauté Wê à travailler ensemble, au-delà des divergences politiques, pour contribuer au développement de leur région. « Travaillez ensemble et en synergie et surtout dans un environnement de fraternité, de paix, dans un esprit de consensus, d'acceptation de l'autre et faire l'effort de nous mettre au-dessus de nos divergences politiques », a-t-elle insisté.

Ce fut aussi une opportunité pour la présidente du conseil régional du Cavally d'informer ses hôtes de l'intérêt qu'accorde le Président Alassane Ouattara au peuple Wê et les grands projets de développement socio-économiques réalisés afin de sortir le terroir Wê de sa léthargie. Aussi les a-t-elle invités à investir dans leur pays d'origine et particulièrement dans leur région.

« La diaspora Wê n'a qu'un rôle qui est essentiellement politique », a regretté Anne Ouloto. Invitant les Wê de la diaspora à s'inspirer des exemples des diasporas du Sénégal et du Mali qui contribuent au développement de leurs pays en apportant des soutiens à leurs Etats.

Faisant le bilan des réalisations de projets structurants dans la région du Cavally, Anne Ouloto a fait savoir à ses hôtes que plusieurs ouvrages communautaires ou infrastructures d'intérêt général y sont soit en train d'être réhabilités, soit en train d'être construits. Car le Président Alassane Ouattara a fait du développement local ou de proximité une priorité. Et il travaille au bien-être des populations locales par le truchement d'outils de développement qu'il a mis en place tels que le conseil régional. Elle a ensuite énuméré les infrastructures en construction. Il s'agit entre autres du nouveau pont de Guiglo sur le fleuve N'Zo, du bitumage de l'axe Blolequin-Toulepleu-frontière libérienne, de l'électrification de 85% des villages des régions du Guemon et du Cavally, de la construction de plus de 20 collèges de proximité et centres santé dans les régions du Guemon et du Cavally.

« La diaspora doit jouer en rôle pour ramener la paix à l'ouest. Chers parents, nous sommes face à notre propre destin », a alerté la présidente du conseil régional. Dont le discours a été direct et clair. En effet, elle a touché du doigt les turpitudes qui engendrent les violences et les massacres à l'ouest. « Mettons de côté nos divergences politiques et sociales pour donner la chance à nos régions de connaître un développement durable », a conseillé Anne Ouloto.

Parlant de la réconciliation nationale, elle a rappelé que le Président Ouattara a réservé sa première visite d'État aux deux régions en 2012 après son accession au pouvoir d'Etat. « Le Président Alassane Ouattara a reçu le peuple Wê au palais présidentiel dès sa prise de fonction. Il a offert 200 millions pour purifier les enclos des Kouis et Glaés », a-t-elle rappelé.

En réponse, le porte-parole de la diaspora Wê aux Etats-Unis s'est satisfait de cette rencontre. Celle-ci, a-t-il précisé, était attendue pour la création de conditions en vue de la synergie des actions entre les cadres de la diaspora et ceux du Guémon et du Cavally, ainsi que l'instauration de rencontres régulières. L'objectif étant de s'engager effectivement au développement des régions Wê.

Il faut noter qu'à l'occasion de cette visite, la Fédération des Associations Wê en Amérique du Nord, (FAWAN) en reconnaissance des efforts pour l'amélioration des conditions de vie de des populations a décerné un prix de la présidente du conseil régional du Cavally, Anne Ouloto. Elle a dédié ce prix au Président Alassane Ouattara.