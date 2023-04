Ouganda: de nouveaux tweets du fils du président qui posent question

Dans plusieurs messages, postés jeudi 30 mars sur les réseaux sociaux, Muhoozi Kainerugaba a apporté son soutien à la Russie. Cette énième prise de parole inquiète en Ouganda où l'intéressé affiche de plus en plus ouvertement ses intentions de succéder à son père à la tête de l'État.

« Appelez-moi Poutiniste si vous voulez. » « Mais nous enverrons des soldats défendre Moscou, si elle est menacée par les impérialistes. » Ou encore, « l'Occident perd son temps avec sa propagande pro-ukrainienne inutile ». Dans plusieurs messages postés jeudi 30 mars sur les réseaux sociaux, le fils du président ougandais Yoweri Museveni a apporté son soutien à la Russie.

100 vaches pour épouser la Giorgia Meloni

Fervent soutien de Vladimir Poutine, Muhoozi Kainerugaba est un habitué des déclarations polémiques sur les réseaux sociaux. En octobre dernier, il avait ainsi offert 100 vaches pour épouser la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni ou bien s'était vanté de pouvoir conquérir Nairobi en deux semaines.

But why has Beyonce not contacted me yet? Does she know how many cows I will give her? Kwonka rwango. Why are these Americans fighting this inevitable love affair?-- Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) March 31, 2023