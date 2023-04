Sénégal: Fête du 4 avril - 312 soldats de l'environnement vont prendre part au défilé civil et militaire

Dakar — Au total 312 éléments des Parcs nationaux et des Eaux et forêts vont prendre part mardi au "défilé grand format" devant marquer le 63e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, a-t-on appris des services concernés.

"La Direction des Parcs nationaux (DPN), dans le cadre de ce défilé grand format de Dakar, va mobiliser 156 éléments", a dit à l'APS le colonel Mbaye Ndao, chargé de la coordination du défilé à la DPN.

"Nous avons d'ailleurs, dans le cadre des préparatifs de cet événement, commencé nos répétitions lundi passé au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES)", a signalé M. Ndao.

Il a ajouté qu'un détachement des Eaux et Forêts, Chasses et Conservation des sols va également prendre part au défilé civil et militaire du 4 avril prochain à Dakar.

Le détachement de la direction des Eaux et Forêts est composé d'un effectif égal à celui de la DPN, c'est-à-dire de 156 agents, a dit à l'APS, le commandant des Eaux et Forêts, Doudou Sow, chargé de coordonner les activités préparatoires du défilé au niveau de cette direction.

"Nous avons commencé les répétitions et préparations pour le défilé de Dakar depuis le 22 mars dernier, au Centre de recyclage forestier de Thiès", a-t-il précisé, en insistant sur le thème retenu pour le défilé de cette année : "Forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles".

La direction des Parcs nationaux et celle des Eaux et Forêts, Chasses et Conservation des sols sont rattachées au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique.