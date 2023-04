Congo-Brazzaville: Education - Airtel et l'Unicef lancent l'apprentissage numérique dans les écoles

Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou, en présence de son homologue des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, a lancé le 31 mars à l'école primaire Moukoundzi-Ngouaka, dans la commune de Makélékélé, à Brazzaville, le projet Renforcement de la résilience du système éducatif par le développement de l'apprentissage numérique en République du Congo.

Le projet ne concerne pas seulement la connexion des écoles et centres mais a la particularité de faciliter l'accès gratuit à des plateformes d'apprentissage numérique. Airtel Africa va soutenir le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) dans son initiative mondiale « Réinventer l'éducation », lancée en 2020. Cette initiative vise à accélérer l'apprentissage numérique grâce à la connectivité à des plateformes éducatives accessibles et à la promotion de l'importance de l'éducation pour tous. A cet effet, un protocole global pour la région Afrique a été signé le 26 octobre 2021 entre les deux organisations. A travers cette collaboration, Airtel Africa s'est engagé à mettre à disposition ses canaux et ses produits (SMS, internet et autres supports de communication) pour soutenir la réalisation des Objectifs de développement durable (ODDs), notamment l'ODD 4 pour les enfants du Congo.

« Notre engagement en tant que pilier central de notre responsabilité sociale d'entreprise est renforcé par cette initiative. Ce partenariat avec l'Unicef nous permettra d'élargir notre impact et de garantir que l'apprentissage numérique soit intégré au programme de services essentiels pour les enfants du Congo », a déclaré Max Bouhoyi, directeur général par intérim d'Airtel Congo.

En République du Congo dans un premier temps, Airtel Congo fournira un accès internet gratuit à des plateformes d'éducation dans seize écoles et centres de formation des jeunes. Les apprenants pourront ainsi accéder à « Learning passport », « Ecole à domicile », et « Akelius ». A travers cette initiative, Airtel Congo et l'Unicef projettent d'atteindre 10 000 apprenants pour l'année 2023-2024 dans trois régions. Cette intervention s'étendra à une centaine d'écoles et structures de formation au cours des cinq années de la durée du projet.

« Il s'agit ici de la mise en oeuvre de l'apprentissage numérique par l'implantation de laboratoires numériques dans les écoles et centres de jeunes. Ces laboratoires d'apprentissage numérique permettront aux élèves et aux enseignants d'entrer réellement dans l'ère du numérique, non seulement en se familiarisant à ce type d'apprentissage par l'utilisation des outils informatiques et numériques mis à leur disposition, mais aussi et surtout en intégrant ce type d'apprentissage dans leur programme scolaire », a souligné Dr Chantal Umutoni, représentante de l'Unicef en République du Congo.

Pour le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou, ce projet a pour but de renforcer la résilience du système éducatif congolais par le développement de l'apprentissage numérique. C'est le fruit d'une collaboration sur le long terme entre son ministère, l'Unicef et Airtel en mettant en place, dans un premier temps, des laboratoires d'apprentissage numérique dans dix écoles primaires et six centres de jeunes à Brazzaville, Dolisie et Pointe-Noire. « Ce projet vient ainsi renforcer les approches innovantes d'apprentissage en cours », a-t-il conclu.

Signalons que ce partenariat quinquennal (2021-2026) entre Airtel Africa et l'Unicef a pour objectif de stimuler l'apprentissage numérique à travers l'Afrique dans treize pays cibles. Il se veut être : champion de l'éducation numérique pour les enfants d'Afrique : mettre en avant les besoins des enfants et soutenir davantage les communications relatives aux changements de comportement qui favoriseront les résultats scolaires ; plateforme d'apprentissage accessible : gratuité des contenus et des plateformes d'enseignement afin de garantir l'accès de tous aux possibilités d'apprentissage ; connectivité et accès à un apprentissage numérique de qualité : connecter chaque école à Internet et permettre à chaque enfant et chaque jeune de bénéficier d'informations, de possibilités et de choix.