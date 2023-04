Tunisie: USA / Championnat du Monde de Robotique - La Tunisie représentée par le Club de robotique de Haffouz

La délégation du Club de robotique de Haffouz participe à cette manifestation qui représente l'un des plus grands événements internationaux dans le domaine de la robotique et des logiciels modernes, après avoir décroché la première place du Championnat national de robotique et s'être qualifiée pour représenter la Tunisie.

La Cheffe du gouvernement, Najla Bouden Romdhan, s'est entretenue, jeudi, avec la délégation du Club de robotique de Haffouz qui représentera la Tunisie au Championnat du monde de robotique.

Le Club de robotique de Haffouz s'est qualifié pour représenter la Tunisie au « First Lego League World Robotics Championship », qui se tiendra du 19 au 22 avril, à Houston (USA).

La délégation du Club de robotique de Haffouz participe à cette manifestation qui représente l'un des plus grands événements internationaux dans le domaine de la robotique et des logiciels modernes, après avoir décroché la première place du Championnat national de robotique et s'être qualifiée pour représenter la Tunisie.

La Cheffe du gouvernement a souligné que la Tunisie ne cessera point d'apporter son soutien aux jeunes talents, notamment dans les domaines de l'innovation et du développement technologique, locomotive de l'économie mondiale moderne. Bouden a mis l'accent sur la nécessité d'investir dans l'éducation, de développer les compétences de la jeunesse tunisienne dans ces nouveaux domaines, afin de favoriser le développement durable et de renforcer l'économie nationale en s'appuyant sur le capital humain.