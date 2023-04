Algérie: Djanet - Diverses activités marquent les nuits du Ramadhan

DJANET — Le mois de Ramadhan constitue une période privilégiée pour la population de Djanet, qui s'emploie à conférer à ce mois sacré sa juste valeur, au plan culturel et spirituel, en proposant diverses activités en rapport.

Les structures et établissements socioculturels, les espaces publics et de plein air renouent en ce mois avec les activités religieuses, culturelles et récréatives initiées par les organismes, établissements culturels et juvéniles et les associations locales au bonheur des familles et des enfants notamment, venus apprécier le programme concocté.

Une trentaine d'activités culturelles et récréatives qui auront pour cadre plusieurs points et endroits de la wilaya de Djanet est prévue tout au long des soirées du mois sacré, relève, la cheffe de service des activités culturelles à la direction de la culture et des arts, Bahia Bouceddi.

Peaufiné avec le concours des instances concernées, outre la direction de la culture, le programme prévoit également un concours de récitation du saint Coran, l'organisation d'expositions, en sus des compétitions culturelles et sportives, auxquels les jeunes de Djanet sont conviés à faire valoir leur talent et connaissances dans divers domaines.

De même, l'avènement de ce mois sacré est mis à profit pour l'organisation d'autres activités et manifestations, entre spectacles, soirées de chants Inchad et Madih, et des conférences atour du mois sacré, en plus d'une exposition d'artisanat riche en produit et articles qui font la fierté de la région.

Ce programme est proposé aux maisons de jeunes, la salle de cinéma "Tassili", l'esplanade du centre d'artisanat, la place des fêtes en plein air, ainsi qu'au niveau d'autres agglomérations urbaines et la région enclavée de Tourest, à 180 km Nord-ouest de Djanet.

Valoriser le patrimoine culturel du Tassili N'Ajjer

Le mois de Ramadhan constitue pour la population locale, à l'instar des autres régions du pays, un rendez-vous incontournable pour, outre la consécration de la piété et de la ferveur, valoriser le patrimoine culturel séculaire du Tassili N'Ajjer.

Très attachée à leur patrimoine matériel et immatériel ancestral, la population Djanetie marque cette période de diverses activités festives et ancestrales, jalousement préservées, ressuscitées, à l'occasion, dans plusieurs régions aussi bien urbaines que rurales et enclavées.

"De nombreux artistes et hommes de culture ne laissent pas passer cette occasion religieuse inaperçue pour s'impliquer davantage dans les activités culturelles en meublant les veillées du Ramadhan à l'instar de l'artiste populaire Aicha Mechar, qui puise du répertoire "Tindi", pour véhiculer ses poésies lyriques traitant l'histoire de la région et de la culture des Touaregs, sous une mélodie enchantant le public mélomane.

Suivie avec beaucoup d'intérêt pour ses chants brillamment interprétés, l'artiste a mis en exergue la mission de l'artiste en tant que dépositaire du riche répertoire séculaire, avant d'appeler à préserver ce genre lyrique séculaire de Tindi.

Le commissariat des scouts musulmans algériens (SMA) de Djanet s'applique, pour sa part, à organiser en ce mois des compétitions culturels et littéraires, dont le concours baptisé "Question-réponse" , où les animateurs sillonnent les divers quartiers et cités de Djanet proposant aux jeunes une liste de questions dans divers domaines et offrant aux lauréats récompenses et cadeaux.

Approchés par l'APS, de nombreux citoyens et familles, venus se délecter des activités du Ramadhan et profiter de balades nocturnes se sont félicités de l'organisation de telles manifestations en ce mois sacré, de l'opportunité de l'échange et du partage d'agréables moments, qu'offrent ces veillées.