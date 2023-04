Algérie: Présence très remarquée des enfants aux Tarawih

ALGER — Depuis le début du mois sacré de Ramadhan 1444/2023, une présence très remarquée des enfants est enregistrée durant la prière surérogatoire des Tarawih à travers les mosquées du pays.

Dès l'annonce du premier jour du mois sacré de Ramadhan, les différentes mosquées du pays accueillent de nombreux fidèles venus accomplir la prière des Tarawih dans une ambiance de piété, mais ce qui retient l'attention, cette année, c'est le grand nombre d'enfants qui accompagnent leurs parents à cette prière.

Pratiquement aucune mosquée à travers les différentes wilayas du pays ne déroge à la règle. Les enfants, âgés de moins de 10 ans pour la plupart, sont de plus en plus nombreux à accompagner leurs parents aux Tarawih, pour prouver qu'ils sont tout aussi capables de jeûner que d'accomplir cette prière.

Si de nombreux enfants montrent qu'ils sont en effet capables de tenir jusqu'à la fin des Tarawih, d'autres ont créé l'événement en officiant cette prière dans les mosquées de leurs wilayas.

A ce titre, le directeur de l'orientation religieuse et de la gestion des mosquées au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, Azzoug Mohand a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que "la plupart des mosquées du pays sont encadrées par des Imams qui accomplissent la prière des Tarawih", affirmant que des instructions ont été adressées aux directions du secteur pour permettre aux volontaires d'accomplir cette prière.

"Les volontaires sont généralement des élèves d'instituts islamiques, d'universités et de lycées, et des travailleurs et des employés en dehors du secteur parmi les récitants du Coran", a-t-il ajouté, soulignant que "ces personnes doivent passer un test de maitrise des règles de récitation et de psalmodie du Saint Coran, devant des jurys compétents au niveau des directions du secteur, pour obtenir une autorisation leur permettant d'accomplir la prière des Tarawih".

A ce titre, il a indiqué que "certains récitants du Saint Coran sont en effet des jeunes ayant des voix très distinctes et sont capables de maîtriser les règles de récitation et psalmodie, ce qui les qualifie pour obtenir des autorisations d'accomplissement de la prière de Tarawih", relevant que ces "jeunes récitants attirent un plus grand nombre de fidèles".