Algérie: APN - Plénières à partir de dimanche consacrées à la présentation et au débat de trois projets de loi

ALGER — L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra, à partir de dimanche et jusqu'au 11 avril, ses travaux en plénières consacrées à la présentation, au débat et au vote de trois projets de loi, a indiqué samedi un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

La plénière du dimanche sera consacrée à la présentation et au débat du projet de loi relatif à la monnaie et au crédit, les plénières du lundi et mardi seront, quant à elles, consacrées à la présentation et au débat du projet de loi relatif aux règles de la comptabilité publique et de la gestion financière, précise la même source.

L'APN poursuivra ses travaux mercredi et jeudi en plénières consacrées à la présentation et au débat du projet de loi relatif à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève.

Les trois projets de loi seront soumis au vote lors de la séance du mardi 11 avril, conclut le communiqué.