Congo-Brazzaville: Vie associative - Wimowca Congo a tenu son premier atelier national

Le premier atelier national de l'Association des femmes du secteur maritime de l'Afrique de l'Ouest et du centre (Wimowca) a eu lieu le 30 mars, dans la ville côtière, sous les auspices d'Armélia Ndake Itoua et de Félicité Meno Tchiloumbou Diop, respectivement coordonnatrice nationale de cette association et directrice départementale de la Promotion de la femme.

L'atelier s'est déroulé sur le thème « Le rôle du leadership féminin dans la promotion du secteur maritime durable ». Ouvrant les travaux, la directrice départementale de la Promotion de la femme à Pointe-Noire a salué le travail remarquable effectué par l'association. « Cet atelier devrait vous permettre de jouer pleinement ce rôle incombant à la femme pour un futur égalitaire dans le secteur maritime car, il faut plus de femmes professionnelles à compétence égale avec les hommes. D'où, la nécessité du développement du leadership féminin, selon les Objectifs de développement durable à l'horizon 2030 », a déclaré Félicité Meno Tchiloumbou Diop.

S'appuyant sur le thème de cet atelier, la coordonnatrice nationale de Wimowca Congo a signifié que considérées comme une véritable valeur ajoutée, les femmes ont un rôle à jouer dans la promotion et le développement du secteur maritime. Un environnement dominé par les hommes mais présentant de nombreux domaines auxquels elles apportent leur force personnelle et unique. Elles contribuent également à rendre ce secteur plus chaleureux, en amenant leur touche personnelle et en le rendant plus accompli. C'est sur ce même élan, a poursuivi Armélia Ndake Itoua, que les femmes constituent un vivier de compétences à exploiter.

Miser sur les femmes, une des façons les plus efficaces d'élever les communautés

« Leadership féminin parce que les femmes doivent désormais avoir de grande vision pour la promotion du secteur maritime durable, elles doivent développer les capacités et les compétences nécessaires pour pouvoir traduire leurs visions en réalité. C'est pourquoi, j'épouse parfaitement la pensée de Warren Bennis, universitaire américain spécialiste du leadership, qui définit celui-ci comme la capacité de traduire une vision en réalité », a-t-elle dit.

L'oratrice a, en outre, souligné quelques objectifs que se fixe cette association, à savoir promouvoir l'égalité des sexes dans le secteur maritime d'Afrique de l'Ouest et du centre ; intégrer les femmes dans les principales activités maritimes ; promouvoir l'accès des femmes au secteur maritime par l'éducation, la formation et les opportunités de carrière ; faire du lobbying pour augmenter le pourcentage de femmes au niveau de la haute direction dans le secteur maritime ; améliorer l'inclusion des femmes dans le secteur maritime grâce à un partenariat et à une collaboration avec les partenaires au développement et autres.

Ainsi, la coordonnatrice nationale de Wimowca Congo en a profité pour restituer aux participants les travaux de la première assemblée générale de cette association, couplée à la conférence tenue du 6 au 7 décembre dernier à Dakar, au Sénégal, sur le thème « Transition vers des transports maritimes décarbonés, numérisés et durables ».

Notons que cet atelier a réuni ensemble les femmes du secteur maritime, notamment celles de la marine marchande, du Port autonome de Pointe-Noire, du Conseil congolais des chargeurs, de la douane, de la Société integrated logistics, de la société Congo maritime service compagnie et celles de la mairie. Wimowca fait partie du programme de l'Organisation maritime internationnale (OMI) sur les femmes du secteur maritime. C'est la huitième association régionale créée dans le cadre de la stratégie de l'OMI visant à améliorer la contribution des femmes en tant que parties prenantes clés du secteur maritime.