Congo-Brazzaville: Belgique - L'amphithéâtre Patrice-Lumumba inauguré à l'université d'Anvers

La cérémonie d'inauguration a eu lieu le 31 mars sur le campus de Middelheim de l'université d'Anvers, en présence des membres de la famille Lumumba et de représentants de la communauté congolaise. C'est la première fois en Belgique qu'un bâtiment officiel (ou une partie de bâtiment) est baptisé du nom de l'ancien Premier ministre congolais.

Le recteur de l'université d'Anvers, le Pr Herman Van Goethem, a indiqué, dans son discours de circonstance, que par l'octroi du nom Patrice lumumba, cette université a tenu à rendre hommage à l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo ainsi qu' à apporter son soutien à sa famille et à tous ceux qui chérissent sa mémoire par respect pour ce qu'il était et ce qu'il est. « Depuis cette université, une institution liée, de manière institutionnelle, à la Belgique et à son passé colonial, nous pointons la co-responsabilité de la Belgique dans sa mort. Enfin, nous nous engageons à oeuvrer pour les valeurs que Patrice Lumumba symbolise aujourd'hui. Cette dénomination symbolique est donc également un engagement pour l'avenir de notre université » , a déclaré le recteur de l'université d'Anvers.

Un devoir de tous les jours et pour toujours

Pour sa part, Juliana Lumumba, fille de Patrice Lumumba, a estimé qu'à travers cette consécration éclairée, l'université d'Anvers a choisi de donner à ses étudiants un devoir de tous les jours et pour toujours. « Ce devoir, c'est l'importance du souvenir, du refus de l'oubli, l'obligation de transmettre, de réparer et de faire vivre, autant que possible, une mémoire positive. Car, ne rien occulter des heures sombres de l'histoire, et particulièrement de l'histoire coloniale, la reconvoquer, sans rien effacer, sans rien nier ni renier, en cherchant, sans cesse, à comprendre et à reconnaître, c'est tout simplement défendre une idée de l'homme avec un grand H, de sa liberté, de sa dignité, de son émancipation politique et sociale, et oeuvrer pour une réconciliation des mémoires au service de la paix », a-t-elle dit.

Interroger les consciences

Pour cette dernière, l'inauguration de l'amphithéâtre incite les Congolais et les Belges à interroger leurs consciences et permet de transmettre à tous les peuples du monde un message essentiel pour aujourd'hui, pour demain et pour toujours : la commémoration d'un homme dont la vie aura aussi été une sirène de la raison. « Et qu'aujourd'hui, son éclat résistant à l'érosion des années, résonne, en quelque sorte, en chacun de nous, comme un écho intime de l'épiphanie de la liberté. Ce message est surtout la prise de conscience que la liberté et la vérité de périront jamais, tant qu'il y aura des hommes et des femmes capables de mourir pour elles » , a fait savoir la fille de l'ancien Premier ministre congolais.

La science et la raison peuvent réconcilier

Elle a estimé que la science et la raison peuvent réconcilier ce que le passé avait opposé dans le temps. « L'auditorium Patrice-Lumumba devient le temple de ce message. Le message du combat pour la tolérance et la fraternité humaine. Contre toutes les discriminations, contre trous les racismes, contre toute xénophobie, contre tout négationnisme. Comment ne pas saluer le courage de voir avec les yeux de la science, comment Patrice Lumumba pouvait être élevé au-dessus des considérations politiciennes, afin d'incarner la figure la mieux à même d'unir les Belges et les Congolais ? Quelque part, cet acte signifie que cette université, où jadis étaient formés des agents coloniaux, a désormais des artisans du co-développement belgo-congolais, c'est-à-dire des acteurs de la nouvelle fraternité belgo-congolaise », a poursuivi Juliana Lumumba. En outre, a -t-elle ajouté, cette cérémonie, au de-là d'honorer Patrice Lumumba, rend hommage à l'engagement, à travers le monde, et tout le long de l'histoire humaine, à des hommes et des femmes qui se sont levés pour faire triompher tant les vertus de la vérité et de la justice, que les idéaux de la liberté et de la solidarité ainsi que les valeurs de la tolérance et du respect d'autrui.

Honneur d'un sanctuaire du savoir rendu à un autodidacte

La fille de l'ancien Premier ministre congolais a également exprimé sa fierté et celle de sa famille de vitre l'honneur qu'accorde un sanctuaire du savoir à un autodidacte qui avait la passion de la connaissance chevillée au corps. « Sans une quelconque formation en journalisme, Patrice Lumumba a été correspondant de presse de deux organes : "La croix du Congo" et "La voix du Congolais", de 1948 à 1956. Aux aurores de son engagement politique, sans avoir été à l'université, il a écrit, en 1956, l'ouvrage dont le titre préfigurait déjà le combat qu'il allait mener : "Le Congo terre d'avenir est-il menacé ?" », a rappelé Juliana Lumumba.