Afrique: Eau potable - Les ouvrages construits par l'AFD remis au gouvernement congolais

Le ministre d'État chargé de l'Aménagement du territoire, Jean Jacques Bouya, a réceptionné officiellement les équipements du système de production et de distribution d'eau à Brazzaville. La construction de ces nouvelles installations a été financée par l'Agence française de développement (AFD).

Le soutien de l'AFD s'inscrit dans le cadre du Projet d'extension en zones périphériques et de renforcement du service public d'eau potable à Brazzaville (PEPS). La remise des ouvrages au gouvernement marque donc la fin du projet qui a démarré ses activités en 2020 et dont le bilan « élogieux » a été dressé par les deux parties, le gouvernement congolais et l'AFD.

Grâce à un financement de 100 millions d'euros (65,5 milliards FCFA) de l'AFD, 30 000 branchements ont été réalisés dans douze quartiers périphériques de la capitale, 580 km de canalisations et 154 km de réseau de La Congolaise des eaux (LCDE) réhabilités, un centre de télégestion des réseaux créé ainsi que le renforcement des stations d'eau de Djiri et du Djoué, permettant au service public LCDE d'améliorer sa desserte et d'enregistrer de nouveaux abonnés dans ces quartiers reculés de Brazzaville.

Concernant l'usine de traitement d'eau du Djoué, les travaux ont été réalisés sur les unités A et B et la zone de captage de l'eau au bord du fleuve. Quant à la deuxième usine (des pots ablocs), la pose des anti béliers et la réfection des armoires électriques ont également été faites par le PEPS. Au niveau des pots ablocs de Djiri, il y a eu des travaux de renouvellement des équipements, la pose de nouvelles électropompes. La capacité de production d'eau des usines s'est accrue à ce jour, elle est passée de 900 m3/h à 5000 m3 de réservoir.

Les autorités avancent les chiffres de 300 000 personnes touchées par les activités du PEPS et plus de 450 000 personnes sensibilisées aux bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. L'ambassadeur de France, François Barateau, s'est félicité de la contribution de son pays à l'amélioration de l'accès à l'eau au Congo. « Les efforts doivent se poursuivre afin d'accélérer la desserte et d'améliorer la disponibilité d'eau dans les réseaux... La France, à travers l'AFD, reste également à vos côtés dans la poursuite du schéma directeur d'alimentation en eau potable dans la ville de Pointe-Noire », a-t- il assuré.

Tout comme le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Ouosso, et de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Jean Jacques Bouya, l'ambassadeur français a plaidé pour la pérennisation des acquis du PEPS et l'implication des communautés bénéficiaires.