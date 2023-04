Congo-Brazzaville: Clôture de la session de février à la CNDH - Paul Nsapu bat le rappel des troupes

La session de février à la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) s'est clôturée, le 30 mars, à son siège à Gombe. La cérémonie a été dirigée par la vice-présidente de cette institution, Joëlle Mbamba Kona, en l'absence de son président, Paul Nsapu Mukulu, en mission à Genève, en Suisse.

Selon une dépêche de la cellule de communication de la CNDH, sur les neuf commissaires, sept ont pris part à la plénière. Il s'est notamment agi des trois membres du bureau, outre la vice-présidente, le rapporteur et la rapporteure adjointe. Le président de la CNDH, Paul Nsapu, a été invité à prononcer, depuis Genève où il participe au 52e conseil des droits de l'homme des Nations unies, son mot de circonstance. En plus des félicitations et encouragements adressés aux membres du bureau, aux autres commissaires ainsi qu'aux cadres et agents de la CNDH, Paul Nsapu les a exhortés à redoubler d'efforts pour réaliser un travail de qualité afin de satisfaire le peuple qui attend beaucoup d'eux. « Ici à Genève, des nombreuses personnalités, présentes aux travaux, se battent pour arracher une rencontre avec le président de la CNDH-RDC, invité, à tout moment, à présenter la vraie version de la situation des droits de l'homme dans le pays », a-t-il fait savoir.

A la suite du programme, le rapporteur de la CNDH, le Pr Dieudonné Kalindye Byanjira, a lu le rapport synthèse des matières alignées pendant la session de février. Il a, par ailleurs, expliqué que le rapport détaillé sera débattu en session extraordinaire prévue pour ce mois d'avril. Un texte qui a relevé certains points, notamment le recrutement des cadres et agents de la CNDH, les missions effectuées par les responsables et autres cadres de cette institution, l'état des lieux de la CNDH, le rapport annuel 2022 relatif aux activités de cette institution citoyenne qui sera adopté au cours de cette session extraordinaire. « Concernant l'état des lieux qui est en cours, le président de la CNDH a visité dernièrement le siège national. Il a palpé du doigt l'état des infrastructures, du personnel, des finances et de la coopération avec les partenaires », peut-on retenir de ce document.

Prenant la parole, la vice-présidente a indiqué avoir agi conformément à la loi qui régit cette institution pour clôturer la session, en l'absence du président. Cette intervention, se félicite-t-on, a coïncidé avec la clôture du mois de mars dédié à la femme. « J'ai clôturé cette session, en l'absence du président en mission à Genève. Suivant le règlement intérieur de la CNDH, lorsqu'il est absent, c'est le vice-président qui assume l'intérim », a-t-elle rassuré.