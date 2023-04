Congo-Brazzaville: Enjeux de l'heure - Le nouveau gouvernement face à l'obligation des résultats

Une semaine après le réaménagement, la nouvelle équipe gouvernementale s'est réunie en Conseil des ministres, le 31 mars à la Cité de l'Union africaine. Au tour du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se sont retrouvés le Premier ministre, Jean Michel Sama Lukonde, et les cinquante-huit membres du gouvernement récemment nommés ou reconduits.

Parmi les nouveaux venus au gouvernement figuraient Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, vice-Premiers ministres chargés respectivement de la Défense et de l'Economie. La 92e reunion du Conseil des ministres a débuté par la communication du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, portant sur les grandes missions et ses attentes pour ce gouvernement remanié. Il a centré son message autour de l'observance des principes régissant le fonctionnement du gouvernement comme gage de la rationalisation de son action.

Selon le compte rendu ayant sanctionné ce Conseil, le président de la République a insisté sur l'observance stricte des quatre principes directeurs de l'action de chaque membre de l'exécutif, à savoir la solidarité gouvernementale, le secret des délibérations, la subordination hiérarchique et la collégialité. A cet effet, il a rappelé quelques instruments essentiels sur lesquels se fonde l'action gouvernementale. Il s'agit notamment du programme d'actions qui doit être intériorisé par chacun comme une boussole et qui définit les assignations attendues des ministres. Il est question, a-t-il indiqué, "de s'assurer la continuité de l'exécution par une meilleure priorisation des actions à impact réel et visible au regard des attentes nombreuses de la population ».

Le président Félix Tshisekedi a, par ailleurs, chargé le gouvernement d'oeuvrer pour rendre la stabilité du cadre macroéconomique, plus solide, visant prioritairement la préservation du pouvoir d'achat par la valorisation du franc congolais. "Vous avez l'obligation des résultats ", leur a-t-il dit, tout en rappelant les nombreuses attentes de la population congolaise. Enfin, le chef de l'Eta a souligné que des efforts doivent être déployés par chacun afin de contribuer à l'affermissement de la cohésion nationale, précisément par le respect d'un équilibre géographique optimal au sein des cabinets ministériels ainsi qu'à la promotion des candidatures des femmes et des jeunes, sans oublier une parfaite collaboration avec les administrations respectives des différents ministères.

Rappelons que le réaménagement gouvernemental est intervenu dans un contexte particulier marqué par la guerre d'agression du Rwanda et la préparation des échéances électorales de décembre 2023. L'équipe gouvernementale Sama Lukonde II comprend cinquante-huit membres dont seize femmes et est réparti comme suit : cinq vice-Premiers ministres, onze ministres d'État, vingt-huit ministres, un ministre délégué et douze vice-ministres.