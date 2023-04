Congo-Brazzaville: ITIE - Le plan de travail 2023-2025 adopté

Le comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) a validé, lors de sa première session annuelle tenue le 30 mars à Brazzaville, son plan de travail triennal 2023-2025. Les travaux ont été présidés par le ministre de l'Economie et des Finances, Jean-Baptiste Ondaye.

Le plan de travail triennal a été adopté afin de répondre aux mesures correctives relevées lors de la troisième validation du Congo par le Conseil d'administration de l'ITIE internationale, en mars dernier. Il s'agit notamment de l'amélioration de la gouvernance du groupe multi partite ; du renforcement de la transparence dans la gouvernance des secteurs extractifs et forestiers ; de la relance de la mise en oeuvre de l'ITIE dans les systèmes gouvernementaux et des entreprises ; enfin, de l'examen des résultats et impacts de la mise en oeuvre du processus ITIE.

S'agissant de la décision du Conseil d'administration de l'ITIE prise à l'issue de la troisième validation de la République du Congo en mars dernier, le troisième vice-président de l'ITIE Congo, Christian Mounzéo, a expliqué : « Le Congo s'est maintenu en tant que pays de mise en oeuvre et a pu réaliser des progrès modérés, avec un score de 70,5 sur 100 dans la mise en oeuvre de la norme ITIE 2019. Un score jugé insuffisant pour atteindre le statut de pays conforme modéré, d'autant plus que la validation du Congo a abouti à un certain nombre de mesures correctives et de recommandations que le pays se doit de mettre en oeuvre, pour la période 2023-2025 ».

« Nous avons échangé autour de cette décision et autour des engagements que le gouvernement congolais doit mettre en place pour s'assurer, effectivement, que le travail de maintien du statut de la conformité du Congo va se faire à l'horizon 2025 », a-t-il poursuivi.

A propos des termes de référence, Christian Mounzéo a indiqué qu'ils ont été validés par les participants à la réunion. « L'administrateur indépendant se chargera de venir travailler au Congo, pour recueillir les données de la période 2021 et pouvoir fournir au Comité national le rapport qui est attendu », a-t-il conclu.

Signalons que la première session du comité national de l'ITIE a connu la participation du ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua. Tenue en présentiel et en visio-conférence, elle est intervenue une semaine après la signature à Brazzaville du Protocole d'accord entre les gouvernements congolais et français, en vue du lancement du « Projet d'appui au renforcement de la gouvernance des industries extractives en République du Congo », dont le coût s'élève à plus de six cents millions de FCFA.