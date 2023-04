Congo-Brazzaville: Littérature - Juvénale Obili signe « On est tous quelqu'un »

Le livre de 81pages paru en mai 2022, aux éditions Franck Cana, sera présenté le 12 avril à l'Institut français du Congo. Étalé sur cinq chapitres dans lesquels l'auteure fait connaître sa perception de l'homme et de tout ce qui l'entoure, il dévoile, par ailleurs, sa vision sur les rapports entre l'homme et Dieu, l'homme et la nature, l'homme et ses semblables, son environnement...

L'ouvrage « On est tous quelqu'un » fait découvrir au lecteur que bon nombre de personnes pensent être incapables d'accomplir de grandes choses dans leur vie pour la simple raison qu'elles ne croient pas en elles-mêmes, non plus en Dieu, le créateur et le maître de toute chose. Elles ignorent que la vie humaine est gouvernée par une force supérieure, que tout est tracé ou prédestiné par celle-ci.

« Tout le monde n'est pas appelé à être chef et à donner des ordres. Négocier avec la mer nature, c'est renier la volonté suprême, une volonté venant de Dieu qui connaît ce qui est mieux pour chacun de nous et maîtrise bien notre place, notre rôle dans la société. En cherchant à atteindre un but que ne s'harmonise pas avec notre destin, nous forçons les choses et nous allons à la conquête des potentialités que nous n'avons pas reçues dans le ventre de notre mère », peut-on lire dans cet ouvrage.

Juvénale Obili alias La jeune fleur est de nationalité congolaise, née à Brazzaville. Elle est titulaire d'une licence en études internationales et communication et passionnée de la littérature.