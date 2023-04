Sénégal: Mbour / Gestion et prévention des inondations - Le «Waajal nawet» du ministre Issakha Diop

Issakha Diop, le ministre auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des Inondations était hier dans le département de Mbour, pour s'enquérir des ouvrages de captage, de rétention, de drainage et d'évacuation des eaux pluviales dans les localités de Joal-Fadiouth et la commune de Mbour.

Il a campé l'objet de sa descente dans la petite côte pour voir l'état des ouvrages et superviser les travaux, dans le cadre de la visite des ouvrages, par rapport à la maintenance et à l'entretien («waajal nawet»). Engager tous les services de l'Etat pour faire fonctionner la station de Diamaguène est l'option retenue.

Sur la question des inondations de Joal, avec des installations humaines sur des points bas, d'anciennes rizières, le ministre a fait part de la licence Mnt (Modèle numérique de terrain) pour déterminer les points afin de prendre des mesures. Dans un mois et demi, cet outil va pouvoir permettre de trouver le type de solutions à prévoir un peu partout dans les Collectivités territoriales dans la zone Dakar-Tivaouane-Joal.

Cheikh Issa Sall, le directeur général de l'Agence de développement municipal (Adm) et maire de Mbour, s'est réjoui de la volonté du gouvernement d'anticiper dans la gestion des inondations, ces phénomènes récurrents liés aux changements climatiques. Il est revenu sur les situations difficiles liées à l'état d'entretien ou de panne des ouvrages d'évacuation des eaux hivernales.

A l'en croire, la visite pré-hivernale du ministre auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des Inondations va permettre d'anticiper et de faire le nécessaire sur l'entretien et la gestion des ouvrages. Il a jugé l'option prise d'excellente, car rassurant les populations.

Revenant sur les inondations et les problèmes d'évacuation des eaux pluviales au niveau du pont Oncad de l'hivernage 2022 et ayant occasionné moult désagréments aux riverains, Cheikh Issa Sall, le maire de Mbour, a circonscrit les faits liés à des questions de permanence des personnes gérant la station de pompage. Il a cité quelques pannes enregistrées. Selon lui, toutes les dispositions nécessaires vont être prises pour que pareilles situations ne se reproduisent plus.

Le ministre a fait le constat de la présence de déchets et d'ordures aux environs de la station de pompage. Et sur ce fait, le maire de Mbour promet la mobilisation de personnel municipal pour nettoyer la voirie et surveiller les regards pour ne pas les voir envahis par les ordures.