Angola: La Première Dame salue la participation des femmes à la consolidation de la paix

Luanda — La Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a déclaré vendredi à Luanda que la participation des femmes à la promotion, au maintien et à la construction de la paix est une condition pour que leurs expériences, priorités et solutions contribuent à une stabilité à travers une gouvernance inclusive.

Ana Dias Lourenço s'exprimait lors de l'acte de clôture du "cours de défense et de sécurité nationale dans une perspective de genre", destiné aux cadres supérieurs des organes nationaux de défense et de sécurité, des pouvoirs législatif et exécutif et de la Communauté des pays de langue portugaise.

Selon la Première Dame, la participation pleine, égale et substantielle des femmes à la conquête et au maintien de la paix doit être une priorité, pour qu'elle soit durable et soutenable

Elle a souligné que l'histoire de l'Angola est témoin du rôle des femmes dans la lutte pour résister à l'occupation coloniale, à commencer par la reine Nzinga Mbandi, au XVIIe siècle, et bien d'autres qui ont contribué de manière décisive à l'obtention de l'indépendance nationale et à la préservation de la souveraineté et l'intégrité territoriale.

Contrairement à d'autres pays, a-t-elle souligné, l'intégration des femmes dans les forces armées et de sécurité en Angola s'est déjà manifestée dans le contexte des mouvements de libération, notamment dans les guérillas du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola (MPLA).

« Aujourd'hui, au niveau des centres d'instruction, des écoles de spécialisation et des académies militaires, il y a une intégration du genre féminin dans les trois branches des Forces Armées, et que bien qu'encore avec moins de dix (10) pour cent des effectifs, il est progressivement en cours", a-t-elle indiqué.

Ana Dias Lourenço a considéré l'intégration des femmes dans les organes souverains de l'État, comme une réalité, mais que leur poids pouvait être renforcé, à l'instar de ce qui se passe déjà dans l'administration publique en général, où environ un quart de l'univers des fonctionnaires sont des femmes à l'esprit entrepreneurial.

Elle a également ajouté que l'intégration de la perspective de genre devient ainsi essentielle, intégrant les contributions et les expériences des organisations de femmes dans l'élaboration des politiques et des programmes, rejetant les stéréotypes et les visions déformées sur le genre.

Dans l'acte tenu au Commandement des Armées, la Première Dame de la République a rappelé que dans ce mouvement de changement collectif, chacun doit contribuer, dans la mesure de ses capacités, à faire de cet objectif une réalité.

Elle a ajouté que les différences de performances entre les sexes dans les domaines de la sécurité et de la défense ont été atténuées par les progrès technologiques, qui ont conduit à remplacer la force physique du soldat par ses capacités intellectuelles.

"Parmi les conditions de la mise en oeuvre pratique des principes d'équité, de justice et d'égalité, prônés par l'ONU, figurent l'augmentation du nombre de femmes dans les forces armées et de sécurité, avec une plus grande participation aux missions internationales de consolidation et de maintien de la paix", a-t-elle poursuivi.

Elle a également souligné que l'existence de mécanismes de suivi et d'évaluation sont encore des points critiques pour l'efficacité des politiques d'égalité entre les femmes et les hommes, ne doutant pas que de plus en plus de pays seront interrogés sur l'efficacité de leur action, bien plus que des rapports sur des réunions ou des processus d'intention.

Le cours sur la défense et la sécurité nationale dans une perspective de genre, qui s'est déroulé sur cinq jours, a prévu la participation de 167 auditeurs, mais seuls 88 participants ont terminé la formation, dont 36 civils, 40 militaires et 12 policiers, d'Angola , le Cap-Vert et du Brésil, compte tenu de l'absence d'autres pays.