Ile Maurice: Super League - Les Wanderers enfin couronnés

Inédit. Historique. Convainquant. Les superlatifs ne manquent pas pour décrire le sacre de Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers. Cette formation a remporté le titre de Super League samedi sur la pelouse de la Mauritius Football Association (MFA) à Trianon. Les Wanderers se sont imposés 1-0 face à AS Vacoas/Phoenix dans le cadre de la 17e journée du championnat de l'élite.

C'est une saison quasi parfaite que les Rastas ont réalisé. En 17 rencontres disputées, ils n'ont perdu qu'un match et ont partagé les points en trois occasions uniquement. Ils ont surtout marqué la bagatelle de 29 buts et n'ont concédé que six buts. Ils possèdent actuellement la meilleure défense de la Super League. C'est dire la qualité de cet effectif cette saison.

Samedi, l'unique but du match a été inscrit par Ally Rajbally peu après l'heure de jeu. Même s'il leur reste un dernier match à disputer, les Wanderers ne peuvent plus être rejoints. Au coup de sifflet final, les célébrations ont bien évidemment été au menu. Et c'est tout à fait compréhensible. Il y deux saisons, les Rastas ont été privés d'un titre qui leur tendait les bras, la MFA ayant décidé d'annuler la saison, bien que cette instance avait reçu l'aval du gouvernement pour poursuivre ses opérations.

Quoi qu'il en soit, ce sacre est largement mérité et elle ouvre surtout la porte à une participation au tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. « Cela fait presque cinq ans que nous attendons ce titre. Le travail se poursuivra cette semaine car nous allons débuter notre préparation pour la CAF Champions League », a fait ressortir Jean-Eric Panain, l'un des responsables de la formation Jaune et Noir.