Ile Maurice: Décès du petit Ayaan Ramdoo - Pas de procès séparé pour sa maman

Après avoir plaidé coupable en cour intermédiaire sous une accusation formelle d'«exposing a child to harm», l'accusée, Bibi Nawsheen Beeharry, et mère du petit Ayaan, espérait avoir droit à un procès séparé. Mais tel ne sera pas le cas.

Bibi Nawsheen Beeharry avait demandé un procès séparé de celui intenté à la Dr Nesha Soobhug et au caporal Mohamad Moontajally Emambocus qui répondent, eux, d'une accusation formelle d'entrave à la justice, étant donné qu'elle a plaidé coupable contrairement aux deux derniers nommés. Si la position de la poursuite, représentée par Me Arvin Ramsohok, était attendue le vendredi 31 mars, l'avocat a fait savoir en cour que le procès intenté aux trois accusés doit être entendu en même temps. Il a objecté à tout procès séparé. Conséquemment, une date ultérieure a été fixée pour que l'affaire soit prise sur le fond.

Il est reproché à Bibi Nawsheen Beeharry, d'avoir exposé entre juillet et novembre 2020 son fils Ayaan Ramdoo, deux ans à l'époque, à des dommages physiques infligés par son concubin, Ashar Soobratee, à Mosque Road, Midlands. Des blessures avaient été décelées sur son corps en 2020. Une accusation formelle d'«exposing a child to harm», avait été retenue contre la mère de 26 ans. Une accusation de «perverting the course of justice» a été déposée contre la Dr Nesha Soobhug, 31 ans, qui exerce dans le privé. Ses services avaient été retenus par la mère d'Ayaan Ramdoo et son concubin.

La Dr Soobhug aurait certifié le décès de l'enfant le 12 novembre 2020 à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, et l'aurait attribué à des causes naturelles. Cela, malgré le fait qu'elle était au courant qu'une autopsie aurait dû être pratiquée sur l'enfant pour connaître la vraie raison de son décès. Elle aurait ainsi empêché la police de bien mener son enquête. La Dr Nesha Soobhug a retenu les services de Me Neelkanth Dulloo

Quant au caporal Moontajally Emambocus, 55 ans, représenté par Me Gavin Glover, Senior Counsel, il n'aurait pas emmené le cadavre de l'enfant pour qu'il soit autopsié. Il aurait ainsi permis à une personne non autorisée de certifier la cause du décès. Il aurait empêché la police d'enquêter sur la cause du décès du petit Ayaan Ramdoo.