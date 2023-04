Ile Maurice: Hippisme - Courtroom Magic sort le meilleur finish

Favori de l'épreuve phare, le représentant d'Alain Perdrau n'a pas déçu ses partisans. Suivant dans le sillage de Paddingtons Luck sur presque tout le parcours, Courtroom Magic (Fayd'Herbe) a bien accéléré avant de filer droit au but. Entrainé principalement au centre de Petit Gamin, ce cheval a enlevé quatre de ses six victoires mauriciennes avec le jockey Fayd'Herbe.L'occasion a, donc, été donnée à Alain Perdrau de revenir au premier plan à l'occasion de cette 3e journée.

Le fils Perdrau, Yannick, s'est aussi distingué avec un doublé signé Night King (Sonaram) et Poetic Licence (Donohoe) dans les 5e et 8e épreuves. Si Night King s'est offert une balade de santé, reléguant son plus proche rival à plus de 2L, Poetic Licence est allé chercher Gordonstoun sur le tard.

Do Or Dare (Batchameah) a atomisé ses rivaux dans la 4e épreuve. L'écurie Nagadoo continue son petit bonhomme de chemin après sa bonne entame de saison samedi dernier. Le clan Hurchund (Batchameah) a pu compter sur l'apport de Doublethink pour leur offrir la 3e course. Il a enfin pu ouvrir son compteur après 15 vaines tentatives au Champ de Mars.

Après Doublethink, un autre ex-pensionnaire de l'écurie Rameshwar Guajdhur, en Flowerscape (Rama), a brillé. C'était dans la 7e épreuve. Il a réalisé le bout en bout. Rappelons que Flowerscape a couru pour la deuxième semaine consécutive.

Nawaz Rawat s'est offert la 2e course par le truchement de Trojan Quest (Fayd'Herbe). Il a déroulé assez facilement une fois avoir repris Almost.