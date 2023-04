Ile Maurice: Leur fils kidnappé en Iran, ses parents ne sont pas au bout de leurs peines

Les parents de l'adolescent de 17 ans, qui était séquestré en Iran, ne sont pas au bout de leurs peines. Après avoir passé plus d'un mois à tenter de retrouver leur fils sain et sauf, les voilà qui doivent multiplier les démarches pour trouver de l'argent et lui payer son billet retour.

Cela fait une semaine que ces habitants de Baie-du-Tombeau ont appris que les autorités iraniennes ont retrouvé leur fils sain et sauf et qu'il serait bientôt rapatrié. Même s'ils n'ont pu lui parler, ils ont reçu une vidéo de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Antananarivo, qui montre que leur fils est en bonne santé, même s'il a beaucoup maigri. Mais il n'a vraisemblablement pas de blessure. Le seul hic est qu'ils devront trouver de l'argent pour payer son billet retour. Le père du jeune homme est dévasté.

«Mauritius Revenue Authority inn sezi Rs 4,7 millions ki mo ti pran prete ek dimounn. Monn fer tou kalite demars ki zot inn dir mwa fer. Si mo pa reisi prouve kot larzan sorti, zot pe avoy case Independent Commission Against Corruption. La zot inn gagn prev ki vreman mo garson ti kidnape. Mo pencor gagn okenn appel de MRA selment. Mo madam ek mwa, nu pe bizin trouv cash pou pey billet retour mo garson. Personn pa pe rod prete nu kass», confie-t-il.

Après des nuits blanches à n'en plus finir, ils étaient soulagés de voir leur fils sur la vidéo. Mais ils sont confrontés à ce nouveau dilemme et ne savent pas vers qui se tourner. «Je trouve ça aberrant que plusieurs personnes qui avaient refusé de nous aider ou qui avaient promis de nous aider, prennent maintenant le crédit d'avoir retrouvé notre fils. En réalité, c'est seulement le chargé d'affaires de la République islamique d'Iran, basé à Madagascar, Hassan Ali Bakshi, qui nous est venu en aide», soutient le pêcheur.

Cependant, dans un communiqué envoyé à la presse, le chargé d'affaires Hassan Ali Bakshi raconte que l'adolescent de 17 ans a été retrouvé, il y a cinq jours, en Iran. Le mineur est parti en Iran légalement avec un visa délivré par le consulat général iranien à Dubayy. Après avoir tissé des relations avec une Iranienne à Madagascar, il est parti en Iran pour la rejoindre. Le Mauricien a visité quelques villes du sud-est de l'Iran et n'a jamais été maltraité par ses hôtes. Selon l'ado, il y a ensuite eu un incident et il a été isolé par des inconnus. Mais il n'a pas donné plus de précisions à ce sujet. Les parents ont été priés de prendre contact avec les autorités iraniennes pour son rapatriement mais ils n'ont eu aucun coup de fil à cet effet jusqu'à présent. Dans le communiqué, les autorités iraniennes disent que depuis cet événement, ils collaborent avec Maurice et sont satisfaits de leurs échanges avec le ministère des Affaires étrangères. L'Iran a d'ailleurs exprimé ses remerciements au ministre de tutelle, Alan Ganoo.

Ce kidnapping a duré plus d'un mois. Ce jeune de 17 ans s'était rendu à Dubayy en septembre dernier pour assister à un mariage. Il a été séquestré et transporté de force en Iran en décembre. En février dernier, le père du jeune homme a reçu un message l'informant que son fils a été kidnappé et qu'il lui faudrait remettre la somme de 900 000 dollars comme rançon pour pouvoir le récupérer vivant. Mais les ravisseurs devaient cependant ramener le montant de la rançon à 100 000 dollars. Les parents du jeune homme, perdus, s'étaient tournés vers Interpol avant de se rendre au bureau de la Central Criminal investigation Department. Le ministère des Affaires étrangères a aussi été alerté, de même que l'ambassade de la République islamique d'Iran.

Mais face à l'inaction des autorités, le père a voulu prendre les choses en main et avec l'aide de proches et d'amis, il a pu réunir la somme de Rs 4,7 millions et c'est accompagné de quatre de ses proches qu'il a tenté de se rendre à Dubayy, dans un magasin où les ravisseurs leur avaient donné rendez-vous. Mais des éléments de la Custom Anti Narcotic Section de la MRA les ont interceptés alors qu'ils devaient quitter le pays et ont saisi l'argent. «Je fais tout mon possible pour pouvoir remettre la main sur la somme saisie mais jusqu'à présent, rien n'y fait. J'ai fait tout cela pour que mon enfant puisse rentrer sain et sauf. Je ne cesserai de remercier le Ciel pour avoir épargné mon fils», souligne ce pêcheur.

C'est au Baloutchistan, une frontière entre l'Iran et le Pakistan, que le portable du mineur a été localisé par les autorités iraniennes. Ils ont, par la suite, retrouvé le jeune homme à Zahedan City, ville située dans la province du Baloutchistan. Les ravisseurs ont été arrêtés. Le mineur est entre les mains de la police iranienne et les procédures ont été enclenchées pour le transférer à Téhéran afin qu'il soit rapatrié.