Nigeria: Paris FC - La gardienne des Super Falcons, Nnadozie, signe une prolongation de contrat de deux ans

La gardienne de but des Super Falcons, Chiamaka Nnadozie, a signé un nouveau contrat avec le Paris FC. Le précédent contrat de Nnadozie avec le club devait expirer cet été. La joueuse de 22 ans restera désormais au Paris FC jusqu'en juin 2025.

Nnadozie a rejoint le Paris FC en 2020 en provenance du club nigérian des Rivers Angels. La gardienne de but, s'est imposée comme l'une des joueuses clés de l'équipe, avec 54 apparitions en championnat depuis son arrivée.

« Je suis très heureuse de poursuivre l'aventure ici, au Paris FC. Je remercie le club et les dirigeants pour leur confiance. J'ai hâte de réaliser mes plus grands rêves avec le Paris FC, de gagner des trophées et d'écrire l'histoire du club », a déclaré Nnadozie sur le site officiel du club après avoir signé son contrat.

Elle devrait faire partie de l'équipe du Nigeria pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

✒ Chiarnaka Nnadozie prolonge deux saisons supplérnentaires !

Le Paris FC est heureux de vous annoncer la prolongation de @Nadoziechiamaka jusqu'en juin 2O25.

🔵⚪ #CertifiéParis

-- Paris FC Féminines (@PFC_feminines) March 31, 2023

The journey continues , i give God all the glory . @PFC_feminines thanks for the trust and encouragment ❤💙 pic.twitter.com/AVfWSeOaCk

-- Nnadozie chiamaka (@Nadoziechiamaka) March 31, 2023