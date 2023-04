Congo-Brazzaville: Hôpitaux militaires - Les responsables de santé appelés à plus de professionnalisme

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a reprécisé le 31 mars, lors de son entretien avec les responsables du service de santé des hôpitaux de Brazzaville, Dolisie et Pointe-Noire, ses orientations sur certains points essentiels pour une redéfinition du cadre organique du service de santé qui est en cours en vue de sa modernisation et du renforcement de ses capacités, au niveau central mais aussi au niveau des hôpitaux.

« Cela devra se traduire, dans vos actes quotidiens de commandement, par le renforcement des capacités professionnelles des personnels en vue de garantir l'expertise dans les différents domaines de la gestion hospitalière ; l'emploi rationnel des personnels, en distinguant ceux destinés aux soins de santé et ceux dédiés à l'entretien et aux servitudes et en mettant en place des services d'entretien et de casernement... Le renforcement de la surveillance technique et le contrôle, en vue d'assurer la discipline et de garantir la qualité de l'offre de soins, la probité, et la déontologie des personnels », a indiqué le ministre de la Défense nationale.

Charles Richard Mondjo a insisté sur le fait que la formation et la maîtrise des ressources humaines doivent être au coeur de leurs préoccupations, avec l'accompagnement du directeur central à qui incombe la responsabilité de lui rendre compte régulièrement de la gestion de cette question particulièrement sensible.

Parlant du patrimoine et d'équipement, il a révélé que plusieurs projets ont été engagés depuis quelques années, avec pour objectif global l'amélioration de l'offre de soins, des conditions de vie et de travail. « Dans ce même processus, il se poursuivra la réhabilitation et l'équipement des hôpitaux ainsi que la mise en place des unités de transfusion sanguine... Un travail se fait dans ce sens, afin que dans un délai raisonnable cette question soit résolue », a-t-il ajouté.

En matière de coopération, le ministre de la Défense a précisé qu'un accent particulier doit être mis sur la coopération inter hospitalière et avec les instituts nationaux de formation et de recherche, à travers notamment la mutualisation de compétences, l'échange d'expérience et l'assistance technique, ajoutant que lorsqu'il s'agit de recevoir des stagiaires au sein des hôpitaux, cela doit faire l'objet d'une autorisation formelle et préalable de la hiérarchie. « Ceci, en vue de faire valoir l'expertise de nos spécialistes et de bénéficier de celle des partenaires, dans un cadre réglementé au préalable par les autorités de tutelle », a-t-il conclu.