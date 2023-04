Congo-Brazzaville: Education - Des enseignants du supérieur édifiés sur l'assurance qualité

Des enseignants des établissements publics et privés de l'enseignement supérieur ont échangé, le 30 mars à Brazzaville, sur l'assurance qualité, lors de la campagne de sensibilisation organisée par le ministère de tutelle, en partenariat avec le Projet d'appui à l'amélioration de l'éducation de base et la Banque mondiale.

L'assurance qualité permet d'améliorer les performances dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, de rendre les programmes de formation lisibles et de favoriser la reconnaissance et l'équivalence des diplômes. L'un des intervenants, le Pr Martin Diatewa, dans sa communication sur « La qualité de l'enseignement supérieur », a expliqué le concept qui se rapporte à l'atteinte des objectifs pour lesquels un processus a été initialement conçu. Cette qualité, a-t-il dit, permet aux étudiants d'être compétitifs et performants sur le marché du travail, de répondre aux besoins du développement humain, social, économique et culturel des pays.

Selon lui, les enjeux de la qualité consistent à satisfaire et fidéliser le client et en conquérir de nouveaux. « La culture de l'assurance qualité est en cours de construction au Congo. L'assurance qualité est devenue une exigence nationale et internationale », a-t-il conclu.

Par ailleurs, les enseignants ont été édifiés sur l'historique de l'Agence nationale de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur au Congo. Les missions sont notamment de veiller à la qualité du système d'enseignement supérieur et des institutions publiques et privées de formation et de recherche relevant du sous-secteur de l'enseignement supérieur, définir les standards de qualité et critères pour l'évaluation des institutions publiques et privées de formation et de recherche. Cette agence est chargée de concevoir et de mettre en oeuvre un mécanisme d'assurance qualité compatible avec les objectifs et les exigences de l'enseignement supérieur.

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le Pr Delphine Edith Emmanuel, a pour sa part rappelé aux enseignants de percevoir l'enseignement supérieur comme un produit livré à des prix qui doivent satisfaire à la demande de la société en général.

L'assurance qualité est d'origine du secteur privé marqué par la volonté de concevoir un produit susceptible de répondre aux attentes. L'exigence de qualité est un élément déterminant à la satisfaction du besoin de l'utilisateur.

« L'assurance qualité ne se fera pas contre les acteurs de l'enseignement supérieur mais c'est un outil qui va permettre aux enseignants d'améliorer les performances du système de l'enseignement supérieur », a-t-elle indiqué.

Enfin, la ministre a annoncé l'organisation sous peu du Conseil national de l'enseignement supérieur afin de réfléchir sur les questions de l'université.