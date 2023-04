Congo-Brazzaville: Et le pape François se retira ...

Il est probable, pour ne pas dire certain, que le premier pape issu du Tiers-monde - l'Argentine très précisément - se retirera un jour prochain comme le fit, en 2013, son prédécesseur Benoît XVI, afin de terminer ses jours au coeur de la Cité du Vatican. Se déplaçant difficilement depuis plusieurs mois et souffrant aujourd'hui d'une infection respiratoire qui menace très directement sa vie, le souverain pontife sera sans doute contraint, dans les jours ou les semaines à venir, d'abandonner son poste.

Si cette question n'est pas encore abordée publiquement à Rome, elle figure en réalité depuis des mois au coeur des problèmes que doit résoudre la gouvernance de l'Eglise catholique, autrement dit la Curie qui entoure le pape et qui gère la communauté chrétienne sur toute l'étendue de la planète. Avec cette question lancinante qui se pose de plus en plus clairement et que l'on peut ainsi résumer : le successeur du pape François sera-t-il enfin originaire de l'Afrique, le continent où vit aujourd'hui le plus grand nombre de chrétiens et dont les prêtres occupent une place croissante au sein des diocèses européens ?

Confrontée à des problèmes de plus en plus complexes, au coeur desquels figurent, d'une part, la gestion matérielle et financière de l'Eglise, d'autre part, la place et le rôle des femmes au sein de sa propre gouvernance, enfin la lutte contre les atteintes sexuelles dont se rendent coupables des prêtres et des religieux, l'Eglise doit s'adapter sans plus tarder aux réalités du temps présent. Tenir compte, par conséquent, du rôle croissant que jouent en son sein les communautés catholiques des différents continents alors même que la communauté européenne ne cesse, quant à elle, de s'affaiblir.

Dans ce contexte historique, il est clair que le successeur du pape François devra prendre très vite les décisions historiques qui permettront à l'Eglise de s'adapter aux réalités de ce temps. Un tournant stratégique, vital, qui ne sera possible - du moins le pensons-nous et nous ne sommes pas les seuls à le penser - que si ce même successeur est lui-même issu de l'un des continents dits « émergents », en tête desquels figure bien sûr l'Afrique.

Si l'on doit se garder, dans le moment très particulier de l'Histoire que nous vivons, d'avancer les noms de personnalités religieuses qui pourraient assurer la succession du pape François, l'on peut écrire avec certitude que plusieurs cardinaux africains ont cette capacité. Et préciser que ces personnalités sont elles-mêmes convaincues de la nécessité pour l'Eglise d'effectuer sans tarder le nouveau bond en avant dont dépend sa survie dans les décennies et les siècles à venir.

Encore une fois, simple parole d'observateur !