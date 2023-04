Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Avril 2023

Sénégal : Manifestation politique du 3 Avril- La coalition Yewwi Askan Wi annonce son report

La coalition YEWWI ASKAN Wi, tenant compte des échanges avec de hauts gradés des forces de défense et de sécurité de notre pays et aussi des résultats de larges concertations, a décidé de reporter à une date ultérieure sa manifestation du 3 Avril 2023 qui était prévue sur l’étendue du territoire national. La Coalition réitère que les tensions politiques sont le seul fait d’un régime aux abois et en perte de repères. Elle appelle donc le peuple sénégalais, et particulièrement la jeunesse, à rester mobilisés pour la libération immédiate de tous les détenus politiques des geôles de Macky Sall. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Atteinte à la liberté de presse- Les correspondantes de « Libération» et du «Monde» expulsées

Après les interdictions de diffuser RFI et France24, cette décision arbitraire et injustifiée, que «Libération» condamne fermement, est la dernière tentative en date de la junte au pouvoir de faire taire la presse indépendante, étrangère mais aussi locale.Depuis l'arrivée au pouvoir des militaires pustchistes, ici le capitaine Ibrahim Traoré en mars 2023, les intimidations de la presse indépendante, étrangère ou locale, se sont multipliées. La sanction est tombée et, avec elle, la confirmation que la liberté de la presse au Burkina Faso est lourdement menacée. Notre correspondante à Ouagadougou, Agnès Faivre, a été expulsée dans la soirée du samedi 1er avril ; en même temps que Sophie Douce, correspondante du quotidien le Monde. Toutes deux sont arrivées ce dimanche matin à Paris. ( Source : Liberation)

Côte d’Ivoire : Risque de perturbation à l’école - Le gouvernement invité à prendre des mesures diligentes

Dans une déclaration, transmise à Fratmat.info, le Syndicat des cadres de l’administration de l’enseignement secondaire (Sycaes) se prononce sur le retard dans la mise à disposition des fonds aux établissements d’enseignement secondaire. Ce syndicat attire l’attention du gouvernement sur le risque de perturbation des activités pédagogiques que fait peser ce retard dans la mise à disposition des fonds. Aussi l’invite-t-il à prendre des mesures diligentes en vue de rendre disponibles les fonds pour une gestion efficiente des établissements scolaires (Source : Fratmat.info)

Mali : Projet de Nouvelle Constitution- L’Adema-PASJ prend acte

Dans une déclaration de l’Adéma-PASJ a décidé de prendre acte de la mouture finale du projet de nouvelle Constitution et s’engage à contribuer à en faire large écho malgré quelques observations non prises en compte. L’Adéma-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adéma-PASJ) a pris connaissance du contenu du projet de la nouvelle Constitution et constate que si certaines de ses préoccupations ont été prises en compte, d’autres demeurent nettement ignorées. L’Adema-PASJ rappelle que son objectif recherché était d’amener l’initiateur et les rédacteurs du projet de la nouvelle Constitution à prendre en compte les conclusions du Dialogue National Inclusif et des Assises Nationales de la Refondation. (Source : abamako.com)

Togo : Transparence aux législatives- La Dynamique Mgr Kpodzro demande des mesures

La Dynamique Mgr Kpodzro (Dmk), une coalition de sept partis politiques et sept associations créée en 2020, a donné son point de vue sur l’organisation des prochaines échéances électorales régionales et législatives. Lors de sa conférence de presse, il a été question de l’actualité brûlante du moment. La Dynamique Mgr Kpodzro ne trouve pas opportun l’organisation des élections régionales qui doit aboutir à la création du Sénat. Coût exorbitant et aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’une deuxième chambre. Quant aux élections législatives qui doivent lieu d’ici la fin de l’année Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, coordonnatrice de la coalition attends des engagements concrets : « Nous pensons qu'il faut s'assurer de mesures pour que ces élections soient vraiment transparentes. Parmi ces mesures, la nécessité de proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote. » (Source : Rfi)

Benin : Gaz naturel dans l’État d’Edo au Nigéria- Le gouvernement explore les opportunités d’investissement

Le gouvernement de l’État d’Edo au Nigéria , a reçu une délégation du gouvernement de la République du Bénin pour explorer les opportunités d’investissement dans le gaz naturel, les minéraux et d’autres secteurs de l’État. La délégation était conduite par le conseiller spécial de la République du Bénin pour l’énergie, Edouard Dahome, et des représentants des partenaires nigérians Genesis Energy Group et Kalaora Gas Marketing. La visite visait à finaliser les investissements dans le gaz nécessaire à l’alimentation du secteur de l’énergie en République du Bénin. (Source : acotonou.com)

Guinée : Troubles à Kankan- Le procès de plusieurs manifestants s’ouvrira ce lundi…

Le procès de plusieurs manifestants arrêtés en marge des émeutes anti-délestages qui ont secoué cette semaine la ville de Kankan, devrait s’ouvrir le lundi 03 avril 2023, a appris Afrcaguinee.com de sources judiciaires. Quatorze manifestants ont été interpellés en marge de cette grogne qui s’est étendue tout au long de la semaine écoulée, avec à la clef, des scènes d’incendie et de pillages. Les personnes interpellées ont toutes été déférées au tribunal de première instance de Kankan, pour être jugées dès ce lundi. Notre source précise que cinq (5) autres personnes sont activement recherchées par les services de sécurité. ( Source : africaguinee.com)

Rca : «Violences imprévisibles»- le Haut-Commissaire aux droits de l’homme alerte

La situation des droits humains en Centrafrique était au coeur d'une réunion vendredi à Genève, en Suisse. Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, l'Autrichien Volker Türk, a déclaré craindre une aggravation des violences contre les habitants. Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a appelé vendredi toutes les parties à mettre un terme aux atrocités commises contre les civils en Centrafrique. Volker Türk s'exprimait à l'occasion d'un dialogue de haut niveau au Conseil des droits de l'homme de l'ONU en Suisse, auquel participait le ministre centrafricain de la Justice, des Droits humains et de la Bonne gouvernance, Arnaud Djoubaye Abazene. (Source : Rfi)