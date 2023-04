Cote d'Ivoire: Construction des marchés de proximité- Le Coordonnateur général du Psgouv s'imprègne du démarrage effectif des travaux

Le Coordonnateur général du Programme social du gouvernement (PSGouv), Non Karna Coulibaly, s'est rendu, le mercredi 29 mars 2023 sur le chantier de construction du marché de proximité de Yakassé-Attobrou, ville située à une vingtaine de kilomètres d'Adzopé, chef-lieu de région de la Mé. Rapporte le Cicg.

Accompagné de ses collaborateurs et des représentants de l’Office d’aide à la Commercialisation des Produits vivriers (OCPV) au cours de cette mission qui s'inscrit dans le cadre des missions de supervision et de suivi du PSGouv, Non Karna Coulibaly s'est félicité du démarrage effectif des travaux de ce marché de proximité qui devraient durer six mois.

Bien avant l'étape de Yakassé-Attobrou, Non Karna Coulibaly et sa délégation avaient visité du 22 au 24 mars 2023 les sites de construction des marchés de proximité de Tiékorodougou (département de Sinfra), de Guinguéréni (département de Boundiali) et de Karakoro (département de Korhogo).

Après l’étape de Yakassé-Attobrou, la délégation du Programme Social du gouvernement (PSGouv) poursuivra ses visites à Dabou et à Grand Lahou.

Rappelons que c'est le 07 décembre 2022 à Yakassé - Attobrou, que le Premier ministre Patrick Achi a lancé les travaux de construction de 40 marchés de proximité afin d’approvisionner les marchés de gros et contribuer au renforcement des activités de la lutte contre la vie chère. Entièrement financée par l’Etat ivoirien pour un montant de 6,2 milliards de FCFA, la construction de ces 40 marchés de proximité représente la première phase du projet qui doit aboutir, in fine, à la construction de 155 marchés pour un montant total de 20 milliards de Francs cfa. Le projet entre dans le cadre du deuxième Programme Social du Gouvernement (PSGouv 2) et vise l’amélioration des conditions de vie des ménages.