Angola: Les entreprises recherchent de nouveaux canaux commerciaux lors de la 5e édition de l'Expo-Industrie/2023

Luanda — La recherche de nouveaux contacts et canaux pour vendre leurs produits est au centre de l'attention lors de la 5ème édition d'Expo-Industrie/2023, qui se déroule du 29 mars au 1er avril, dans la Zone économique spéciale (ZEE) Luanda-Bengo.

L'événement, qui compte 238 exposants nationaux et étrangers, implique essentiellement des vendeurs et des consommateurs du secteur industriel national.

Les principaux secteurs représentés à l'exposition sont la construction civile avec 22%, le commerce et la distribution (12%), les secteurs textile et de la restauration avec 11% chacun, l'artisanat (10%), le pétrole et le gaz et l'agroalimentaire avec 8%, respectivement, ainsi que la banque et l'assurance, l'industrie du meuble avec cinq pour cent chacune et d'autres.

NuviBrands - une société angolaise dédiée au développement, à la commercialisation et à la vente de biens de consommation en Angola, avec des projets d'exportation vers plusieurs pays africains, estimé à l'Expo-Industrie/2023 trouver de nouveaux canaux commerciaux.

Le directeur du marketing opérationnel de NuviBrands, Fernando Imbi, explique que l'entreprise apporte des produits d'hygiène personnelle, d'hygiène domestique et des produits alimentaires.

Il a assuré que l'entreprise a la capacité de production pour répondre aux besoins du marché, avec plus de 200 produits dans son portefeuille, étant un fabricant de produits d'hygiène personnelle et de détergents liquides en Angola.

"D'abord, nous voulons exposer notre marque et créer ici des partenariats avec des clients potentiels, des revendeurs et faire savoir aux gens que nous existons et que nos produits sont fabriqués à 100% localement", a-t-il renforcé.

Le responsable de marketing de la Cidade da China, Leonardo Cipriano, a déclaré que l'entreprise appartenant au groupe African Sunrise présentera à l'exposition un ensemble de plates-formes qui permettront aux entreprises travaillant dans le secteur industriel angolais d'avoir un soutien pour pouvoir produire et ensuite commercialiser leurs produits dans le pays et à l'étranger.

"Nous parlons de zones commerciales et de trois centres commerciaux, notamment Cidade da China, Kikolo Shopping et notre nouveau projet qui est Nova Era Centro Comercial qui sera le plus grand centre commercial d'Angola et l'un des plus grands d'Afrique", a-t-il affirmé.

Il a ajouté que le groupe a dans son portefeuille la construction d'un parc industriel, près de Funda, dans la municipalité de Cacuaco, qui sera le premier incubateur industriel à grande échelle en Afrique.

A l'Expo-Industrie, a-t-il poursuivi, « nous cherchons à ce que les producteurs angolais et pas seulement connaissent notre image, connaissent nos projets et qu'ils fassent également partie des nouveaux projets du groupe ».

La 5e édition d'Expo-Industrie/2023, qui se déroule du 29 mars au 1er avril, dans la Zone économique spéciale (ZEE) Luanda-Bengo, revient après avoir enregistré un interrègne de trois ans en 2019, en raison de la pandémie de Covid-19.

L'objectif de l'événement est de faire en sorte que les industries augmentent l'emploi et améliorent les conditions de vie des populations, en s'appuyant sur de nouveaux partenariats et entreprises.